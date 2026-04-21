Salamanca acogerá el 10 de mayo el rally 'Reinas del Volante' para fomentar el papel de la mujer en el automovilismo

Ayuntamiento, Automóvil Club y el Museo de Automoción fomentan el papel de la mujer en el automovilismo con el rally 'Reinas del Volante' - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, el Automóvil Club y el Museo de Automoción fomentan el papel de la mujer en el automovilismo con la celebración el 10 de mayo del rally 'Reinas del Volante'

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez, y el presidente del Automóvil Club de Salamanca, José María Herrero, han presentado esta iniciativa que nace con el objetivo de fomentar la participación femenina en el automovilismo histórico y visibilizar el papel de la mujer en este ámbito.

Se enmarca en la exposición 'Mujeres y automoción. Un viaje compartido hacia la igualdad', que puede visitarse en el MHAS de forma gratuita hasta el 31 de mayo. El rally 'Reinas del Volante' toma como inspiración el histórico viaje realizado en agosto de 1888 por Bertha Benz, considerada la primera mujer en conducir un automóvil.

Con ese espíritu pionero, esta primera edición plantea el "reto único" de impulsar una prueba de regularidad histórica de participación exclusivamente femenina, donde tanto piloto como copiloto deberán ser mujeres.

La prueba consistirá en un recorrido total de 114,4 kilómetros por vías urbanas e interurbanas abiertas al tráfico, siempre respetando la normativa vigente, por lo que no se trata de una competición de velocidad, sino de precisión, estrategia y coordinación.

El itinerario, que será comunicado previamente a las inscritas, se dividirá en dos sectores, con tramos cronometrados conectados mediante tramos de enlace, también sujetos a control. La organización ha establecido dos categorías: vehículos antiguos y de época (matriculados antes de 1981) y vehículos históricos (matriculados antes de 1996).

En cada categoría se premiará a las tres primeras clasificadas, y la vencedora será la pareja con menor número de penalizaciones acumuladas.

También habrá premio para el coche más antiguo en competición y para la mujer que compita vestida de manera más similar a como se hacía en la época a la que pertenece el coche con el que correrá.

El desarrollo de la jornada comenzará a las 9.00 horas con la recepción de los vehículos en Salamanca, donde se entregará la documentación necesaria a los equipos.

A las 9.30 horas dará inicio la primera salida escalonada, desde el restaurante Pachamama junto al río, con intervalos de 30 segundos entre participantes.

Tras completar el primer sector, las actividades continuarán con una prueba de habilidad, una pausa para la comida y, posteriormente, el segundo tramo, que concluirá en el Museo. La finalización del rally está prevista a las 18.00 horas.

Este evento supone un paso firme hacia la igualdad en el mundo del motor histórico, promoviendo un espacio donde las mujeres sean protagonistas y puedan desarrollar su pasión por la automoción clásica en igualdad de condiciones, tal y como han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, pretende contribuir a cambiar la percepción histórica de esta afición, demostrando que el automovilismo no entiende de géneros, sino de talento y dedicación. Con el rally 'Reinas del Volante', el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca y el Automóvil Club de Salamanca "refuerzan su compromiso con la divulgación, la igualdad y la promoción del patrimonio automovilístico" han finalizado, además de invitar a la ciudadanía a participar y disfrutar de un evento "único que combina historia, deporte y reivindicación".