Salamanca acogerá un curso de enfermería sobre terapia celular para pacientes en los que otros tratamientos no funcionan

SALAMANCA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Salamanca acogerá el 20 y 21 de febrero un curso de enfermería sobre terapia celular CAR-T dirigida a pacientes en los que otros tratamientos no han dado resultados, una cita organizada por el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, con la colaboración del Colegio de Enfermería de Salamanca y la Asociación Nacional Enfermería Hematológica.

La formación, que se desarrollará en el Colegio de Enfermería de Salamanca, se centrará en el papel que desempeñan las enfermeras y enfermeros en todas las fases del proceso para garantizar una atención adecuada y un correcto seguimiento de los pacientes.

Así, los participantes profundizarán en aspectos clave como la preparación del paciente, la administración de la terapia y el control de posibles complicaciones, según ha informado el Consejo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

La terapia CAR-T constituye un avance en medicina de precisión y personalizada que requiere actualización constante del personal de enfermería para garantizar la atención correcta de los pacientes que presentan linfomas, leucemias o mielomas sin respuesta a tratamientos previos.

El presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, ha explicado que el tratamiento con células CAR-T se aplica a pacientes en los que otros procedimientos, incluidos la quimioterapia, "no han tenido efecto".

Asimismo, ha señalado que se trata de una medicina de precisión basada en terapias génicas y ha subrayado que este avance permite que el cáncer remita en pacientes donde otros tratamientos habían fallado.

El procedimiento de la terapia CAR-T comienza en la sala de enfermería de la Unidad de Terapias Avanzadas, donde se extraen linfocitos T mediante leucoféresis. Posteriormente, en el laboratorio, se inserta un gen para que estas células expresen un receptor de antígeno quimérico (CAR) en su superficie. Las células se multiplican hasta alcanzar millones de unidades y se infunden de vuelta al paciente, normalmente tras una quimioterapia preparatoria.

Estas células CAR-T reconocen y destruyen específicamente las células tumorales con el antígeno correspondiente, tratamiento que ha demostrado ser "crucial" para pacientes con ciertos cánceres hematológicos que no han respondido a terapias convencionales. La correcta administración y seguimiento requiere conocimientos especializados y atención continua del personal de enfermería.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Salamanca, Pilar González, ha incidido en que el desarrollo de estas jornadas en Salamanca representa una oportunidad estratégica para "consolidar el liderazgo profesional de la enfermería" en el ámbito de las terapias CAR-T y avanzar en su reconocimiento institucional.

Igualmente, ha apuntado que estos encuentros fortalecen la formación especializada, promueven la "excelencia asistencial" y visibilizan el papel de las enfermeras en la toma de decisiones clínicas, la seguridad del paciente, la humanización de los cuidados y la calidad de la atención.

El evento contará con la participación de profesionales de reconocido prestigio, entre ellos el profesor ayudante doctor en la Facultad de Ciencias de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada Víctor J. Costela; la responsable de Humanización en el Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Iria González; la enfermera coordinadora de Terapia CAR-T en el Hospital Universitario de Salamanca, Marta García; la enfermera de Práctica Avanzada en la Unidad de Terapia Celular del Hospital Clinic de Barcelona, Instituto del Cáncer y Enfermedades Hematológicas, María de las Mercedes Montoro, y la doctora y profesora titular en el Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada Lucía Melguizo.

Los participantes abordarán tanto los aspectos prácticos como científicos de la terapia CAR-T, con el objetivo de mejorar la formación y competencia del personal de enfermería en este tratamiento y garantizar la excelencia en la atención a los pacientes que requieren este procedimiento.