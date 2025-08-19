Salamanca acogerá en octubre la Iberian Pharma Mission, que reunirá a agentes biotecnológicos y farmacéuticos

SALAMANCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Salamanca acogerá a finales del mes de octubre la Iberian Pharma Mission, que reunirá a destacados agentes del sector biotecnológico y farmacéutico del estado de Carolina del Norte (EEUU), uno de los "principales" polos de innovación biotecnológica del mundo.

Durante tres jornadas, empresas, centros de investigación y representantes institucionales de ambas regiones participarán en un completo programa de actividades que incluye ponencias estratégicas, mesas redondas, dinámicas colaborativas y encuentros B2B.

El objetivo, como ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, es "generar alianzas científicas y empresariales sólidas que impulsen la internacionalización de proyectos locales y el posicionamiento de Salamanca como un nodo de referencia europeo en biotecnología".

Este evento, como ha añadido el Consistorio salmantino, será una plataforma "excepcional para poner en valor el ecosistema de innovación de la ciudad, destacando el papel de centros tecnológicos punteros con los que cuenta la ciudad".

Además, se presentarán iniciativas clave como Abioinnova y Salamanca Tech, que actúan como motores de formación, emprendimiento y desarrollo tecnológico".

La Iberian Pharma Mission está organizada en el marco del proyecto IberoBio y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg España-Portugal (POCTEP).

Esta iniciativa, ha aseguado el Ayuntamiento, "fortalecerá la proyección internacional de Salamanca y abrirá nuevas oportunidades en el mercado estadounidense, para que las empresas ibéricas conecten con inversores, socios tecnológicos y plataformas de investigación, como el Research Triangle Park de Carolina del Norte, que alberga más de 300 empresas del sector".

Desde el Ayuntamiento salmantino han subrayado que Abioinnova fortalece su posicionamiento como referente en innovación biosanitaria mediante su participación en los principales foros internacionales del sector. En los próximos meses formará parte activa de eventos como Biospain y BIO-Europe.

Estas participaciones, ha finalizado el Ayuntamiento, posicionan a Salamanca como una ciudad "activa" en la construcción de redes globales en ciencia e innovación. A través de estas acciones se impulsa la atracción de talento, inversión y nuevas oportunidades de transferencia tecnológica, favoreciendo el desarrollo de un ecosistema biosanitario sólido, competitivo y conectado con los principales polos de innovación.