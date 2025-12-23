Salamanca aprobará la realización de ascensores exteriores y creará 111 plazas más de aparcamiento en Garrido

El concejal de Fomento, Fernando Carabias, en la presentación del proyecto - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca tratará en la próxima Comisión de Fomento el proyecto de urbanización de las calles incluidas en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de la zona de Camelias y de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia, así como la creación de 111 nuevas plazas de aparcamiento en esta zona del barrio Garrido.

El concejal de Fomento, Fernando Carabias, ha presentado estos proyectos de rehabilitación del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) en la zona de Camelias y de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia en el barrio Garrido, que beneficiarán a 44 comunidades de vecinos con 422 viviendas.

Están incluidos en la estrategia de desarrollo urbano 'CoNEcta Salamanca', que se encuadra en las operaciones a desarrollar dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Europa transforma nuestros barrios' para la convocatoria de los fondos europeos EDIL 2025, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), su objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por los fondos europeos FEDER.

En concreto, el proyecto de rehabilitación del entorno de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia cuenta con un presupuesto total de 1.124.767,04 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

De acuerdo con las personas residentes, se trata de una actuación integral de rehabilitación en los aspectos de conservación, accesibilidad y eficiencia energética que consiga mejorar la calidad de los inmuebles y el ahorro económico en los consumos de energía.

La principal actuación consiste en facilitar la instalación de ascensores exteriores y la reforma de la escalera y portal de acceso en cada uno de los 20 portales de las calles del Trébol, Diego de Losada y Juan de Garay.

Ello conlleva una redistribución de los espacios públicos y ampliación de aceras en los viales, puesto que el diseño actual no es compatible con la instalación de estos ascensores, que invadirían la actual acera, e impedirían el tránsito de peatones y vehículos.

Además, se van a renovar los pavimentos y sustituir por otros más estéticos y se va a instalar nuevo mobiliario urbano con más bancos y papeleras.

Por otro lado, se renovará totalmente el alumbrado público con tecnología LED para una mayor eficiencia energética. Por su parte, se habilitarán canalizaciones subterráneas para que las compañías suministradoras de energía y telecomunicaciones eliminen los cables de las fachadas.

También se habilitarán nuevas zonas verdes con la plantación de diferentes especies vegetales de árboles y plantas arbustivas, y se creará una nueva plaza con carácter de auditorio en uno de los patios del edificio de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia, lo que décadas atrás fuera el patio de recreo del antiguo colegio público San Mateo.

Todas las zonas verdes contarán con programadores automáticos para facilitar el ahorro de agua con un consumo eficiente. Por su parte, el proyecto de rehabilitación del entorno de Camelias, que comprende la manzana delimitada por las avenidas Cedros y Cipreses, y por las calles Begonias, Alcalde Marcelo Fernández Nieto, Camelias, Obispo Ramírez Villaescusa y Castaños, cuenta con un presupuesto de 631.477,11 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Al igual que en la Escuela de Música, también de acuerdo con las personas residentes, se trata de una actuación que permitirá mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los inmuebles. Al mismo tiempo, se aumentarán las zonas verdes con árboles y plantas arbustivas, con más bancos.

En concreto, se acometerá una plataforma única en los tramos en fondo de saco de las calles Alcalde Marcelo Fernández Nieto, Camelias y Obispo Ramírez de Villaescusa, donde sólo se permitirá el acceso a vehículos que se guarden en los garajes y a los servicios de emergencia. En la calle Castaños se ampliarán las aceras, manteniendo el sentido de tráfico actual.

Por su parte, en la calle Begonias, la ampliación de las aceras provocará una reordenación del tráfico, pasando a estacionamiento en línea el actual estacionamiento en batería.

Para compensar la reducción de plazas de estacionamiento de vehículos en estas calles, se reordenará el tráfico en la avenida de Alfonso IX de León y el paseo de los Madroños, donde el actual estacionamiento en línea pasará a estacionamiento en batería para incrementar el número de plazas disponibles.

Al mismo tiempo, se ampliará el aparcamiento gratuito en superficie del antiguo Mercasalamanca en otras 200 plazas, con un nuevo acceso peatonal a través de la calle Fernando Santos.

Por tanto, quienes estacionaban sus vehículos en los entornos de Camelias y la Escuela de Música podrán continuar haciéndolo, e incluso más vehículos, pues con esta reorganización el barrio Garrido ganará 111 plazas en total.