Salamanca aprueba una moción en apoyo a las reivindicaciones para mejorar las comunicaciones ferroviarias

SALAMANCA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado una moción presentada por todos los grupos salvo el socialista en apoyo de las reivindicaciones de la plataforma en defensa de las comunicaciones de Salamanca y la concentración para reclamar la mejora de las conexiones ferroviarias convocada para el próximo domingo 10.

La moción, aprobada con los votos a favor de todos los partidos y concejales no adscritos y la abstención del PSOE, la ha defendido el concejal 'popular' Fernando Rodríguez, quie ha aclarado que la iniciativa "no pretende beneficiar a ningún partido político, ni tiene sesgo político alguno".

El edil ha señalado que "esto no va de partidos políticos", razón por la que ninguno forma parte de la plataforma por eso ninguno forma parte, aunque apoyen sus reivindicaciones y considera que "es bueno" que siga siendo así.

"Esto va de Salamanca, va de defender lo que justicia reivindica toda la sociedad salmantina. Ni hoy en este Pleno, ni el próximo domingo se van a defender cosas distintas de las que se vienen defendiendo y reivindicando desde el nacimiento de la plataforma y de las que se defendieron en la concentración del 21 de enero de 2024", ha subrayado Rodríguez.

El concejal ha señalado además que los motivos del PSOE para no apoyar esta moción son "más bien excusas" y "no tienen consistencia alguna", ya que los concejales socialistas han recordado también que el transporte urbano o el dependiente de la Junta de Castilla y León necesita mejorar.

DISTINTOS TRANSPORTES

"Comparar el transporte urbano de nuestra ciudad con el estado de las comunicaciones ferroviarias de Salamanca de cada a la influencia en el presente y futuro desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad y provincia es absolutamente, permítame que lo diga, ridículo", ha añadido.

Además, el 'popular' ha subrayado que "en dicha comparación sale muy mal parado el Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez" porque ha asegurado que el Ayuntamiento crea nuevas líneas de autobús en la ciudad, la 14 y la 15, mientras el Gobierno de España "suprime conexiones ferroviarias y no abre otras nuevas".

Donde el Ayuntamiento "introduce mejoras en las líneas existentes y en los propios autobuses", el Gobierno "no hace nada para mejorar las infraestructuras y conexiones ferroviarias existentes, ni el material móvil para prestar el servicio", ha añadido Rodríguez.

En cualquier caso, el concejal de Hacienda ha subrayado que "el apoyo y la asistencia" de los socialistas salmantinos en la concentración del domingo es "bienvenido".