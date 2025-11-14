Salamanca y Ciudad Rodrigo realizan una promoción conjunta en Portugal de la Navidad

Presentación de la promoción conjunta de Salamanca y Ciudad Rodrigo en Portugal en el marco de Intur. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias Caridad, han presentado este viernes en la Feria Internacional de Turismo Interior (Intur) una campaña de promoción conjunta en Portugal de sus propuestas para de Navidad.

Se trata de una acción publicitaria en las principales redes sociales para crear una ruta navideña de las dos ciudades que capte el interés de los viajeros del país vecinos.

"La cercanía de Portugal constituye una oportunidad para poner en marcha esta campaña que se iniciará este viernes 14 y se prolongará hasta el 6 de enero", han informado a Europa Press fuentes municipales.

Un 'reel', con textos y locución en portugués, será el protagonista de esta campaña que realizará en Instagram, Facebook, TikTok y X, han añadido.

El vídeo incide en los estrechos lazos que unen a la provincia salmantina con Portugal e invita a los viajeros lusos a disfrutar la decoración y la programación de 'Salamanca es Navidad' y 'Ciudad Rodrigo, Estrella de la Navidad'.

La campaña está dirigida principalmente a las ciudades portuguesas situadas a alrededor de tres horas en coche de la provincia de Salamanca, con buena conexión por carretera: Oporto, Coímbra, Aveiro, Guarda, Viseu y Bragança.

Lisboa, aunque más lejana geográficamente, será también otro de los destinos de difusión de la campaña ya que cuenta con una población de casi tres millones de personas en su área metropolitana, han subrayado desde el consistorio salmantino.

INFRAESTRUCTURAS

Con respecto a las infraestructuras ferroviarias, el regidor municipal ha destacado en Intur que más portugueses viajarían hasta Salamanca si el Gobierno central culminara la electrificación hasta la frontera y que, además, la cifra de viajeros lusos también se incrementaría si uno de los ramales del tren rápido a Portugal pasará por Salamanca.

Tal y como ha señalado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo durante la presentación, esta campaña quiere ampliar y reforzar ese vínculo histórico de Salamanca y Ciudad Rodrigo con Portugal. De hecho, ha recordado, en 2024 la capital charra recibió 43.258 viajeros procedentes del país vecino, lo que representa un 16,25 por ciento del total de viajeros internacionales.

Carbayo ha incidido en que esta campaña da un paso más a la promoción de la Navidad después del éxito del año pasado donde tanto Salamanca como Ciudad Rodrigo se posicionaron "de manera muy destacada en el turismo navideño gracias a una apuesta muy clara por una decoración singular en escenarios monumentales y un programa de actividades muy completo".

Por su parte, el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, ha señalado durante su intervención que Salamanca y Ciudad Rodrigo tienen en común esa piedra dorada de Villamayor, "un atractivo singular".

"Tenemos más de 30 actos programados con una tirada de fuegos artificiales incluida por los Reyes Magos y el sorteo de un coche el 3 de enero para fomentar el comercio local", ha apuntado. Asimismo, ha agradecido a la capital salmantina la promoción conjunta y que sea la puerta a los vecinos portugueses de cara a la Navidad salmantina.