Salamanca contará con un corredor verde entre cuatro plazas del centro para reducir el efecto 'isla de calor'

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (centro), junto a la concejala de Medio Ambiente, María José Coca, en la plaza de San Cristóbal. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salamanca contará con un corredor verde que conectará cuatro plazas del centro de la ciudad con el objetivo de reducir el efecto 'isla de calor', todo ello con una inversión de de 167.671,20 euros en el marco del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la concejala de Medio Ambiente, María José Coca, han visitado este miércoles, 12 de noviembre, las obras de renaturalización que han comenzado en la plaza de San Cristóbal, y la que se sumarán las de Bretón, San Román, Santa Clara y entornos.

Este proyecto está incluido en el Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, con una inversión total de 167.671,20 euros con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia-Cofinanciado por la Unión Europea-Next Generation, tal y como ha explicado Carbayo.

En este sentido, el alcalde ha detallado que estas cuatro plazas cuentan en la actualidad con "exceso de pavimentación" y, por tanto, "necesitan más vegetación y mobiliario urbano".

Así, la introducción de la naturaleza en estas plazas, "aparte de los beneficios para la salud de los vecinos", "moderniza también los barrios, mejora la estética y además genera atractivo para los visitantes". "Hay un turista que asocia al medio ambiente a la mejora de la calidad de vida", ha aseverado Carbayo.

INTERVENCIÓN EN LA PLAZA DE SAN CRISTÓBAL

En la plaza de San Cristóbal, en consenso con la asociación de vecinos, se plantea la creación de un bosque urbano en los parterres existentes y se prevé mejorar las plantaciones sin modificar la estructura.

Además, se naturalizarán las actuales praderas de césped, con grandes necesidades hídricas, a través de las plantaciones de especies arbustivas y tapizantes de bajo consumo hídrico, con el propósito de fomentar la biodiversidad del entorno y el ahorro de agua.

Al mismo tiempo, al estar situado el jardín en un terreno con pendiente, se evitará la escorrentía superficial y la erosión, ha indicado el alcalde, para señalar que, además, se incorporará iluminación artística que realce la figura escultórica de San Cristóbal.

A mayores, se abrirán tres alcorques de alineación junto a la calle Bodegones, donde se plantarán árboles y arbustos, lo que dará continuidad a la zona verde que se creará junto al nuevo ascensor de las 'escaleras de la Riojana' en la Gran Vía.

Este ascensor, como ha avanzado Carbayo, estará finalizado antes de final de año, para que que pueda estar en uso "entre finales de año y principios de 2026".

En total, en todas estas plazas y calles se plantarán 87 árboles y 1.024 arbustos, y se instalarán 19 bancos de madera y cuatro fuentes bebedero.

La expansión de la infraestructura verde también tendrá continuidad hasta final de año con la plantación de 32.663 árboles en espacios urbanos y forestales, de manera que las zonas verdes municipales dispongan de más de 127.000 árboles y supongan el doble de metros cuadrados de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vivir en un entorno saludable.