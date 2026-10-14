Salamanca cuenta con 125,13 millones en inversiones, un 10,38% más, 20,63 millones para abastecimiento de aguas

SALAMANCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Salamanca tiene consignados un total de 125,13 millones de euros en inversiones reales en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, un 10,38 por ciento más respecto a la inversión consignada en las cuentas vigentes, el presupuesto de 2024 que contempló 113,37 millones para esta provincia.

El proyecto destina el mayor importe de inversiones en la provincia de Salamanca a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, con 36,24 millones, de forma mayoritaria (20,63 millones) para abastecimiento de aguas, con otros 5 millones para las redes de calor Universidad Salamanca Oeste (4 millones) y de Ciudad Rodrigo (un millón) y 3,21 millones para promoción de viviendas en venta, 2,37 de ellos en Santa Marta de Tormes. Esta área también prevé invertir 3,55 millones en urbanización de polígonos industriales.

Le sigue en volumen inversor la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, con 24,79 millones, la mayor parte, 15,90 millones para equipamiento en hospitales; 2,21 millones para el Plan Director del Hospital Clínico y 773.961 euros para el centro de salud San José El Zurguén.

Otros 19,01 millones de euros serán inversiones del departamento de Energía y Medio Ambiente mientras que Educación invertirá 16,70 millones entre los que destacan 2,46 millones para la ampliación del CEIP de Carbajosa de la Sagrada.

Les siguen el departamento de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que prevé inversiones por 8,18 millones, de ellos 2,81 millones para concentración parcaleria en Lumbrales y 1,33 millones para el plan de balsas, y el de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial con 8,09 millones.

El departamento de Cultura, Turismo y Deporte invertirá 4,47 millones en la provincia de Salamanca; Economía y Hacienda 4,00 millones y la Vicepresidencia Segunda, dependiente de la Consejería de la Presidencia, 2,49 millones de forma mayoritaria (1,27 euros) para el convenio Rehabitare con la Diputación salmantina.

Por último, la Fundación Patrimonio Natural tiene consignados 1,11 millones de euros para inversiones en la provincia de Salamanca entre los que destacan 350.000 euros para la construcción del centro de recuperación de animales silvestres de Salamanca.