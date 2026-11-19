El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la presentación del programa 'Salamanca es Navidad'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca espera superar los dos millones de participantes en el programa 'Salamanca es Navidad', el cual arranca el próximo 26 de noviembre con el encendido de la iluminación navideña.

Así lo ha expresado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la presentación de esta iniciativa, donde ha subrayado que se espera mejorar así la cifra de visitantes registrada el año pasado.

La programación arrancará el jueves 26 de noviembre, a las 18.30 horas, en la Plaza Mayor con el encendido de luces, un acto que contará con la participación de la Banda Municipal de Música, el Coro Ciudad de Salamanca y la Escuela Municipal de Música y Danza.

Los niños de Pyfano serán los encargados de pulsar el botón de encendido este año, en el que la iluminación cuenta con más de un millar de adornos en más de un centenar de calles, mientras también se colocarán decoraciones especiales en la plaza Concilio de Trento, calle la Rúa, plaza de Anaya, Patio Chico, Rondín de las Edades del Hombre, plaza de los Leones, parque Picasso, plaza Barcelona, plaza Carmelitas, plaza Huerta Otea, plaza Valmuza, parque de Colón, parque de la Alamedilla o Museo del Comercio.

El horario de encendido será, de lunes a jueves, desde el anochecer hasta las 23.00 horas y desde el anochecer hasta las 00.00 horas los viernes, sábados, domingos y festivos.

La Plaza Mayor, que es uno de los espacios principales de esta decoración lumínica, contará con un árbol iluminado de 23 metros de altura como elemento principal, así como un 'cielo de estalactitas' mediante micro-LEDs suspendidos a lo largo de las cuatro galerías perimetrales.

También en la Plaza Mayor se proyectará un espectáculo original de luz y sonido innovador, 'La rana que detuvo la Navidad', que recrea un viaje a través de los sentimientos tradicionales y culturales de la ciudad con gran atractivo visual y navideño.

Se trata de un espectáculo realizado con diferentes efectos de videomapping e infografías, 2D y 3D, y 360º de iluminación artística, acompañado de efectos sonoros, introducción y el desarrollo de un cuento único y exclusivo para Salamanca.

HUERTO DE CALIXTO Y MELIBEA

Además, el Huerto de Calixto y Melibea se transformará en el Jardín de los Deseos y las Estrellas con un recorrido que reunirá diez instalaciones de luz y arte digital, el cual abrirá al público todos los días de 18.30 a 22.00 horas.

Asimismo, la fachada de la Casa de las Conchas se transformará en un cielo nocturno tridimensional, mientras los Jardines de Santo Domingo de la Cruz se convertirán en el taller de la Navidad.

Por su parte la Plaza de los Leones se transformará en un estanque, donde nenúfares gigantes, flores de loto, flamencos y ranas emergerán del césped como si el agua hubiera subido hasta la piedra. Junto al estanque habrá un Jardín Encantado, formado por veinte piezas.

En la Plaza de los Bandos se situará la Aldea Mágica de Belén, una recreación de una pequeña aldea de inspiración tradicional, presidida por un nacimiento escultórico a tamaño natural, y en la Plaza de Anaya estará ubicado el tradicional mercado navideño, con el tradicional carrusel y con una programación festiva que pretende dinamizar la actividad propia del mercado.

Asimismo, en el Patio Chico se ubicará un nacimiento de siete metros de altura, al tiempo que la sala de exposiciones de la Torre de los Anaya acogerá el tradicional Belén, en la Fonda Veracruz habrá nacimientos de los cinco continentes, en el Palacio de Garcigrande se podrá visitar un belén napolitano y la Torre de los Anaya también acogerá la recreación de una ciudad navideña cedida por Sergio Iván González.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

Por otro lado, la Plaza Mayor acogerá la segunda edición de 'Los sonidos navideños', un ciclo de 14 conciertos programados entre el 27 de noviembre y el 23 de diciembre. Todos los conciertos darán comienzo a las 19.45 horas y finalizarán a las 20.30 horas.

Además, del 10 al 20 de diciembre se celebrará el ciclo de Navidad Polifónica en el que participarán 19 corales de la ciudad: las diferentes agrupaciones del Coro Ciudad de Salamanca, los coros de la Escuela Municipal de Música y Danza, la Coral Annuba, el Coro Tomás Luis de Victoria, el Parentum Chorus, la Coral Salmantina, la Coral Eufonía, el Coro Francisco Salinas, el Coro de Música Antiqva, el Coro Meraki, el Coro Ars Nova, el Coro Contrapunto, Filología Cantorum, el Grupo Quartteto y el Coro della Pietà. Los conciertos tendrán lugar en la Catedral Vieja y en el Auditorio de San Blas.

La programación musical se completa con los conciertos programados en el Palacio de congresos, el Teatro Liceo y el CAEM, entre los que destacan 'Así canta Jerez en Navidad', 'El legado de los cuentos' a cargo de la Orquesta Sonora, góspel interpretado por The New Orleans Gospel Choir y los conciertos de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca y de la Banda municipal y el tradicional Concierto de Año Nuevo.

Igualmente, el domingo 20 de diciembre llegará Papá Noel a Salamanca en el marco de la Cabalgaza, que contará con una comitiva de carrozas y animaciones qe recorrerán las calles de la ciudad desde las 18.30 horas.

ENERO

Posteriormente, el 2 de enero será el cartero real el que recorrerá las calles de la ciudad para recordar a los más pequeños que tienen que enviar su carta a los Reyes Magos, y los días 3 y 4 de enero, recogerá esas cartas personalmente en el zaguán del Ayuntamiento.

El 5 de enero los Reyes Magos serán recibidos en el Salón de Recepciones a las 13.00 horas y saludarán, desde el balcón del Ayuntamiento, a todos los que quieran acercarse a la Plaza Mayor. El saludo real finalizará con una actuación del grupo vocal salmantino Glee Club que interpretarán un repertorio de canciones de Disney y de villancicos infantiles. Ya a partir de las 18.00 horas, los Reyes recorrerán las calles de Salamanca.

Además, ara ayudar a conciliar la vida laboral y familiar, el Ayuntamiento ofrecerá más de 1.300 plazas en tres programas diferentes en el marco del periodo navideño. A través de una nueva edición de Concilia Navidad se ofertan 618 plazas para menores con edades comprendidas entre 3 y 12 años, a la vez que se abrirán las ludotecas en los Centros de Acción Social, coincidiendo con las vacaciones escolares.

Asimismo, la 'Casa de los cuentos', un espacio de fomento de la lectura dirigido a familias, oferta 450 plazas en total para las cinco sesiones programadas en la sala de ensayos del Teatro Liceo.

Igualmente, los Campamentos Salamanca Tech-edición Navidad ofertan 240 plazas para niños con edades comprendidas entre seis y 12 años que realizarán talleres de robótica, programación, diseño e impresión 3D y ciencia experimental.

También, en las fechas navideñas se han programado numerosas actividades culturales dirigidas a todos los públicos, como musicales, circo, teatro familiar y magia.

OTRAS ACTIVIDADES

Por otra parte, el Ayuntamiento ha preparado una programación navideña para las personas mayores que incluye muestras en directo de cocina en Navidad, cine fórum, visitas culturales, cuentacuentos y un baile navideño con chocolatada el 10 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Multiusos Sánchez Paraíso.

Por su parte los jóvenes, entre 14 y 30 años, también tienen su programación navideña propia en la que se incluye patinaje sobre hielo y talleres.

Por otro lado, en el apartado deportivo, el 28 de noviembre se celebra la San Silvestre Universitaria de la UPSA, el domingo 20 de diciembre, el Corte Inglés organiza la primera Carrera de Papá Noel y ese mismo día se celebra la 'Carrera del Pavo', en colaboración con el club ciclista Promesal.

Por último, el Club Deportivo Padre Basabe organiza, el 27 de diciembre, la Vuelta Popular San Silvestre Salmantina y del 28 al 30 de diciembre habrá un Torneo de Navidad de Fútbol Sala.