Salamanca inicia la urbanización de 244.000 m2 de suelo industrial con una inversión de 8,9 millones

SALAMANCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la urbanización como suelo industrial de otros 244.092 metros cuadrados dentro de la Plataforma Logística de Salamanca, frente al Centro de Transportes de Mercancías y Mercasalamanca, con una inversión total que supera los 8,9 millones para fomentar la implantación de grandes empresas.

De esta forma, se da continuidad a la urbanización de casi 130.000 metros cuadrados en Peña Alta, ocupados ya en la práctica totalidad por empresas que se han asentado en Salamanca debido, principalmente, a su ubicación estratégica, a los servicios logísticos que ofrece Salamanca y a la adaptación de las parcelas a las necesidades de las empresas.

Esta ampliación de suelo industrial consolida a la ciudad como foco de atracción de inversión empresarial en el ámbito de la logística y el transporte, ha destacado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Salamanca es un nodo logístico de la Red Global del Corredor Atlántico, forma parte de la Ruta de la Plata y se encuentra a poco más de 200 kilómetros de Madrid, uno de los núcleos internacionales de consumo más importantes.

Debe tenerse en cuenta que la Plataforma Logística de Salamanca cuenta con acceso directo a las carreteras de alta capacidad que atraviesan la provincia (autovías A-50, A-62 y A-66) y que cuenta con una Terminal Ferroviaria (Puerto Seco) preparada para comenzar a operar.