Salamanca inicia la urbanización de 244.000 m2 de suelo industrial con una inversión de 8,9 millones

Salamanca inicia la urbanización de 244.000 m2 de suelo industrial con una inversión de 8,9 millones
Salamanca inicia la urbanización de 244.000 m2 de suelo industrial con una inversión de 8,9 millones - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 21 febrero 2026 15:30
Seguir en

   SALAMANCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la urbanización como suelo industrial de otros 244.092 metros cuadrados dentro de la Plataforma Logística de Salamanca, frente al Centro de Transportes de Mercancías y Mercasalamanca, con una inversión total que supera los 8,9 millones para fomentar la implantación de grandes empresas.

   De esta forma, se da continuidad a la urbanización de casi 130.000 metros cuadrados en Peña Alta, ocupados ya en la práctica totalidad por empresas que se han asentado en Salamanca debido, principalmente, a su ubicación estratégica, a los servicios logísticos que ofrece Salamanca y a la adaptación de las parcelas a las necesidades de las empresas.

   Esta ampliación de suelo industrial consolida a la ciudad como foco de atracción de inversión empresarial en el ámbito de la logística y el transporte, ha destacado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

   Salamanca es un nodo logístico de la Red Global del Corredor Atlántico, forma parte de la Ruta de la Plata y se encuentra a poco más de 200 kilómetros de Madrid, uno de los núcleos internacionales de consumo más importantes.

   Debe tenerse en cuenta que la Plataforma Logística de Salamanca cuenta con acceso directo a las carreteras de alta capacidad que atraviesan la provincia (autovías A-50, A-62 y A-66) y que cuenta con una Terminal Ferroviaria (Puerto Seco) preparada para comenzar a operar.

Contador

Contenido patrocinado