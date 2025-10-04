Salamanca organiza visitas guiadas gratuitas a la exposición por los 500 años del Cristo de la Agonía Redentora

SALAMANCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Real Cofradía de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora ofertan visitas guiadas gratuitas a la exposición que conmemora los 500 años del Cristo de la Agonía Redentora, una muestra que permanecerá en la Torre de los Anaya hasta el próximo 25 de octubre.

Esta exhibición hace un recorrido por los últimos cuarenta años de esta imagen, que coincide con el momento en el que irrumpe con fuerza en la vida de la Real Cofradía de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora hasta nuestros días, según un comunicado del Ayuntamiento recogido por Europa Press.

A su vez, la Cofradía pretende dar a conocer a toda la ciudadanía esta portentosa talla, que se encuentra en el crucero norte de la Catedral Nueva de Salamanca y que ha tenido un papel "relevante" en la Semana Santa salmantina durante estas cuatro décadas.

La exposición consta de aproximadamente setenta elementos, que incluyen documentación, fotografías, recortes de prensa, memorias de restauraciones, libros, orfebrería, bordados, ornamentos procesionales, dibujos, óleos, una reproducción de la procesión en miniatura, estampas antiguas y el propio Cristo de la Agonía.

Asimismo, está dividida en tres partes, el Cristo y su cofradía, la procesión con un audiovisual que recoge parte de estos últimos cuarenta años y el Poeta ante la Cruz, junto a la obra artística realizada alrededor del Cristo de la Agonía.

La exposición está abierta de martes a domingo, de 11.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas, y las visitas guiadas serán los martes, miércoles y viernes a las 12.00 horas.