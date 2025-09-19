Salamanca premia la creación artística de los 69 ganadores en el 25 aniversario del Certamen Jóvenes Creadores

SALAMANCA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha reconocido y premiado hoy a los 69 ganadores de la vigesimoquinta edición del Certamen Jóvenes Creadores en la que se han presentado más de 200 obras en las 16 modalidades del concurso, por lo que se consolida como un "referente en el apoyo al impulso a la creación artística".

El concejal de Juventud, Pedro Martínez, ha entregado hoy los galardones en una gala celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones, en la que también ha participado la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López.

Durante su intervención, el concejal de Juventud, además de dar la enhorabuena a las personas que han resultado premiadas, también ha agradecido y valorado los trabajos realizados por todos los jóvenes, de entre 14 y 35 años, que se han presentado al concurso, que en su 25 aniversario ha recibido un total de 221 obras en las 16 categorías, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Esta "alta participación", ha añadido Pedro Martínez, consolida a este certamen como un "referente en el apoyo, impulso, promoción de las creaciones e iniciativas artístico-culturales entre la juventud".

Los 69 ganadores en esta edición, que se repartirán un total de 54.860 euros en premios, se suman a los otros cinco jóvenes que han recibido una mención honorífica.

"En Salamanca, como Ciudad del Talento, encontrareis el apoyo y respaldo necesario para continuar creciendo. Desde el Ayuntamiento siempre estaremos a vuestro lado impulsando el talento joven, porque el futuro está en vuestras manos", ha asegurado Pedro Martínez, antes de agradecer también el trabajo desarrollado por los miembros que componen el jurado.

Finalmente, el concejal de Juventud ha felicitado a todos los participantes de este certamen en su vigesimoquinta edición, reiterado la apuesta del Ayuntamiento capitalino con los jóvenes de la ciudad y con la promoción del talento, que, según ha asegurado, "se pone de manifiesto con la extensa programación cultural y formativa que se oferta desde la Concejalía de Juventud durante todo el año, y en la que se incluyen otras propuestas como el Festival Jóvenes Talentos o el programa municipal Dinamiza Joven".