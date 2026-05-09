SALAMANCA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Salamanca rinde homenaje a los 36 salmantinos víctimas del Holocausto con una escultura en su recuerdo, obra del artista Ignacio Villar, que está ubicada en el paseo fluvial junto al puente Enrique Estevan.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha señalado que con este reconocimiento se cumple un "deber moral y de memoria" que la ciudad tenía pendiente con 35 hombres y una mujer que sufrieron "una de las mayores barbaries de la historia de la humanidad: el horror de los campos de concentración nazis".

La Asociación 'Salamanca Memoria y Justicia' ha sido la promotora de este homenaje y el coste de la escultura ha sido sufragado por el Ayuntamiento, así como los trámites pertinentes para su colocación en el entorno de un Bien de Interés Cultural como es el puente Enrique Estevan, según ha afirmado el propio Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de una obra cuatro metros de altura, dos de largo y 1,40 de ancho sobre base de hormigón y, de acuerdo con las declaraciones del alcalde, es "un trabajo no figurativo que huye del morbo y de la literalidad para invitar a la reflexión profunda sobre la barbarie, el sufrimiento humano y la necesidad permanente de defender la dignidad de las personas".

En el acto también han intervenido el presidente de la asociación, Julio Fernández; el historiador Hilario Hernández; y el escultor Ignacio Villar, además de familiares de los 36 salmantinos deportados cuyos nombres e historias se pueden consultar a través del código QR que se ha colocado en la escultura.

Los nombres de las 36 víctimas son Juan Acebo, Pablo Agraz, Juan Álvarez, Luis Arroyuelo, Felipe Borrego, Alfonso Caballero, Tomás Calleja, José Manuel Criado, Francisco Cuadrado, Cipriano Duque, Amadeo Fernández, AgustínFernández, Macario Flores, Joaquín García, Manuel García, Florentino García, Manuel García, Antonio M. Hernández, Alfonso M. Hernández, Adolfo Hernández, José Apolinar Lorenzo, Adolfo Marcos, Benito Martín, María de los Ángeles Mateos, José Montero, Luis Pérez, Pedro Pérez, José Prieto, Agustín Rivero, Guzmán Rodríguez, Rodolfo Ruiz, Mariano San Ildefonso, Julio Sánchez, Manuel Sanjuan, Sebastián Villoria y Aurelio Vicente.