La salida de vía de un camión lanza parte de la barrera al carril contrario y corta la A-62 en Torquemada (Palencia) - 112 CYL

PALENCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 45 años ha resultado herido leve tras sufrir una salida de vía con el camión que conducía en el kilómetro 65 de la autovía A-62, a la altura de Torquemada (Palencia), un accidente que ha provocado daños en otro camión y ha obligado a cortar la circulación en sentido Burgos, según han informado fuentes del servicio de emergencias.

El suceso se ha registrado en torno a las 17.43 horas de este martes, cuando el primer camión se ha salido de la vía en sentido Palencia.

Como consecuencia del accidente, parte de la barrera de seguridad de la autovía ha saltado hasta la calzada contraria.

Los restos del quitamiedos han alcanzado a otro camión que circulaba en sentido Burgos, que también ha resultado dañado y ha quedado obstaculizando el tráfico.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte de la circulación en sentido decreciente, hacia Burgos, entre los puntos kilométricos 66 y 64,5, con todos los carriles afectados desde las 18.03 horas.

El conductor del primer camión, un varón de unos 45 años, ha resultado herido leve y el incidente ha movilizado a los servicios de Tráfico de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.