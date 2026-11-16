El Salón del Libro Infantil y Juvenil de Burgos alcanza la 19 edición y se celebrará en el Fórum Evolución

La alcaldesa Cristina Ayala, durante la presentación del Salón del Libro. - EUROPA PRESS

BURGOS 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este lunes la decimonovena edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Burgos, que abrirá sus puertas el próximo lunes, 23 de noviembre, en una nueva ubicación: la cuarta planta del Fórum Evolución.

Según ha explicado, este cambio de emplazamiento responde al crecimiento y a la consolidación de una cita que cuenta con un presupuesto de 122.000 euros, partida destinada al diseño expositivo, materiales didácticos, personal educativo y programación escénica.

El eje central de esta edición será una ciudad imaginaria a pequeña escala construida en cartón y denominada Villacartón. A través de ella, los asistentes acompañarán al niño 'Piti' y a su gato 'Cartonete' para descubrir distintos espacios urbanos, como una panadería, un teatro, una biblioteca o un taller mecánico y aprender sobre los servicios municipales y la convivencia ciudadana. El recinto incluirá además el 'Parque de las Letras';, una zona de lectura dotada con fondos de las bibliotecas públicas municipales.

La oferta de actividades se dirige a menores de entre seis meses y doce años y contempla más de 50 talleres creativos de una hora de duración sobre manualidades, expresión corporal o temática navideña.

Como novedad, se incorpora la propuesta gratuita Pintando casitas, donde los niños podrán decorar viviendas de cartón en tres dimensiones. Para la ocasión, se han programado "50 sesiones de visitas teatralizadas de 45 minutos y 30 funciones de espectáculos familiares de magia, jazz y cuentacuentos" con compañías como Maisa Marbán o Firulete Teatro, incluyendo pases específicos para bebés de seis meses a tres años.

En el ámbito educativo, las 180 visitas didácticas gratuitas dirigidas a alumnos de primero a cuarto de Primaria agotaron sus plazas en apenas siete minutos tras abrirse el plazo de inscripción. Para facilitar la asistencia de las familias, el Salón ampliará su horario habitual los jueves y domingos por la tarde hasta las 21.00 horas.

Las entradas se pondrán a la venta este martes, 17 de noviembre, a partir de las 18.00 horas tanto en taquilla como a través del servicio Teleentradas, mientras que el acceso a la exposición general y a Pintando casitas será libre hasta completar aforo.