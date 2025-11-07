El I Salón de la Tapa Sin Gluten contará con un tapeo, showcooking y charlas temáticas este sábado en Valladolid

VALLADOLID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El I Salón de la Tapa Sin Gluten, que se celebrará mañana en la Cúpula del Milenio, contará con tapas elaboradas por establecimientos vallisoletanos, un showcooking con degustación y charlas temáticas en torno al servicio de la gastronomía a la salud y la inclusión social'.

La Asociación Celíaca de Castilla y León (Acecale), en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid a través de la concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, organizan el evento como antesala de los certámenes Nacional y Mundial de Tapas.

El encuentro reunirá a chefs y establecimientos "comprometidos con la restauración sin gluten" con el objetivo de "visibilizar la hostelería sin gluten, fomentar el turismo accesible y romper mitos sobre la alimentación celíaca", según ha informado la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.

El evento contará con tapas elaboradas por establecimientos vallisoletanos como 'Caroba', 'Pide por Esa Boquita', 'RíoLuz', 'Qrêm' y 'L'Atelier', que "mostrarán su creatividad" en la cocina sin gluten.

Además, el programa incluirá un showcooking con degustación, en el que los cocineros participantes explicarán la elaboración de dos tapas, compartiendo con el público sus recetas, técnicas y productos utilizados.

Asimismo, se celebrarán charlas temáticas en torno a la 'Gastronomía al servicio de la salud y la inclusión social', la presentación del 'Proyecto de Restauración Sin Gluten' y 'La cocina sin gluten en lo más alto', que abordarán el papel de la restauración inclusiva en la sociedad actual.

Por último, el salón ofrecerá sorteos de "exclusivas experiencias gastronómicas en destacados establecimientos" junto a colaboradores de Acecale, entre ellos Niza, À Table, Las Kubas, Brook, Brest, Le Bistró, Urban y Bundi.