Salud Mental CyL elabora una guía para impulsar "entornos laborales saludables" desde la "organización del trabajo"

Presentación del proyecto de la Federación de Salud Mental de Castilla y León, junto a la Fundación ONCE, para impulsar "entornos saludables" en empresas. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Salud Mental de Castilla y León, en colaboración con Fundación ONCE, ha elaborado un decálogo para promover los "entornos seguros y saludables" en las empresas desde el punto de vista del bienestar emocional, a través de la implantación de medidas en la "organización del trabajo".

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León ha acogido la Jornada 'Promoción de entornos de trabajo saludables', en la que se ha presentado el proyecto en el que se ha creado esta guía y se ha impulsado una formación para empresas en la materia.

Representantes institucionales, empresas y agentes sociales han acudido a esta cita para abordar la integración de la salud mental en la gestión empresarial, objetivo de la iniciativa de la Federación de Salud Mental que se inició en 2024, al ver una necesidad tras alcanzarse el "máximo histórico" de bajas laborales por salud mental, por encima de 600.000.

Según ha explicado el gerente de la Federación, Ángel Lozano, esto, y el incremento de los trastornos mentales asociados a las condiciones laborales y su impacto en términos de producción, llevó a realizar un estudio adaptado a la "realidad" de Castilla y León, para lo que se contacto con 386 empresas de la Comunidad de las que 68 respondieron a un cuestionario.

Las respuestas a estas preguntas y una amplia revisión bibliográfica de otras muestras, han puesto de manifiesto que existe "alta conciencia" de la necesidad de la salud mental en el entorno laboral, pero aún hay muchas entidades que no han incorporado planes estructurales.

En concreto, el 77 por ciento no incorpora la salud mental como "eje" en su sistema de prevención de riesgos laborales ni dispone de objetivos o recursos específicos, ha advertido Lozano, para detallar que el estudio también refleja un predominio de "medidas puntuales", "déficit en la evaluación de los riesgos psicosociales, falta de formación en liderazgo saludable o ausencia de indicadores que permitan evaluar el impacto de las acciones".

En este contexto, y ante la consideración de que se tiene que "poner el foco en la organización del trabajo", en el marco del proyecto se ha elaborado una guía cuyo objetivo es "sensibilizar a la empresas" y ofrecer una "información muy sencilla" sobre cómo incorporar la salud mental a la prevención de riesgos laborales.

Entre los puntos, se incluye poner a las personas en el centro, entender la salud mental como una "responsabilidad compartida", prevenir riesgos psicosociales, organizar el trabajo de forma "clara y realista", promover la comunicación y el liderazgo saluable o cuidar los tiempos de trabajo y descanso, entre otros.

Esta guía se completa con una formación online titulada 'Salud mental en el trabajo: liderazgo responsable y entornos laborales saludables', de 20 horas y dirigido a empresas, empleadores, directivos, profesionales de recursos humanos y responsables de equipos.

Se sitúa la "salud mental como factor de protección estratégico en el ámbito laboral", ha incidido Lozano, quien tiene "optimismo" porque, a su juicio, se "avecina un futuro esperanzador" en esta cuestión tras haberse aprobado este martes en el Consejo de Ministros la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene en el "centro" los riesgos sociales.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Salud Mental, Elena Briongos, ha defendido que el proyecto llama a "reflexionar" sobre una cuestión que aún no está tan "interiorizada" en la prevención de riesgos en el trabajo como la salud física.

El estrés, la presión o en la actualidad la digitalización, que ha "difuminado los límites entre la vida personal y laboral", son algunos de los aspectos que pueden afectar a la salud mental de los trabajadores, ante lo que el proyecto busca a promover la actuación de las empresas, que experimentan una "brecha clara" entre "conciencia y acción", ha insistido.

MOMENTO "CLAVE" PARA PASAR A LA ACCIÓN

En este sentido, Briongos ha advertido de que las entidades llevan a cabo iniciativas "puntuales" pero no tienen planes definidos para abordar esta cuestión, por lo que ve un "momento clave" para dar ese "paso de la sensibilización a la acción". "Hay que seguir trabajando para generar un cultura preventiva, ofrecer herramientas útiles", ha aseverado.

En la misma línea, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad, Araceli de las Heras, ha puesto en valor el proyecto que establece "criterios claros" para espacios de trabajo "adecuados y llevaderos".

"Cuando vamos a trabajar no deberíamos dejarnos el corazón en casa. Pasamos muchas horas en trabajo como para pasarlas mal", ha apuntado, mientras la coordinadora Inserta Empleo CyL, Teresa Gutiérrez Bravo, ha bogado por promover estos lugares de trabajo "saludable" también para las personas con discapacidad.

Por otro lado, el presidente del CES, Enrique Cabero, ha lamentado que la salud mental no haya tenido "peso suficiente" para ser "protagonista" en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hasta ahora, y ha defendido "satisfacer el derecho importantísimo a una protección eficaz frente a los riesgos laborales".

En este sentido, ha valorado la actualización de esta normal que ahora pondrá "especial acento" en el "contaminante" de la salud mental en el trabajo.