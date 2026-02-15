San Isidro y Leitariegos (León) superan los 6.700 esquiadores en un fin de semana marcado por la nieve y el viento

Estación de San Isidro. - DIPUTACIÓN

LEÓN 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de esquí de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, gestionadas por la Diputación de León, han recibido durante este fin de semana un total de 6.794 esquiadores, en unas jornadas condicionadas por las nevadas y el viento, que obligaron a extremar las medidas de seguridad y a limitar la actividad el sábado en algunas instalaciones.

La estación de San Isidro ha contabilizado este domingo un total de 4.219 usuarios, en el único día hábil de un fin de semana marcado por la borrasca, que ha dejado intensas nevadas, uso obligatorio de cadenas en los accesos y aviso amarillo por fuertes rachas de viento.

Estas circunstancias obligaron a mantener cerrados los remontes el sábado por razones de seguridad.

El domingo, San Isidro ha ofrecido 15,1 kilómetros alpinos esquiables, con 16 pistas abiertas -cinco verdes, cuatro azules y siete rojas- y 10 remontes en servicio (cuatro telesillas, tres telesquís y tres cintas).

Los espesores han oscilado entre 40 y 140 centímetros, con una calidad de nieve excelente.

Han permanecido abiertos los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, de los que han disfrutado esquiadores procedentes mayoritariamente de León, Asturias, Castilla y León, Galicia y Portugal.

La estación ha contado, además, con todos los servicios operativos y durante la semana se han desarrollado las campañas de nieve de la Diputación, con 1.038 asistencias escolares, que se reanudarán tras el Carnaval.

Por su parte, Valle Laciana-Leitariegos ha registrado un total de 2.575 usuarios durante el fin de semana, con el domingo como jornada de mayor afluencia (1.445 esquiadores).

Las últimas precipitaciones han permitido aumentar los espesores y mantener buenas condiciones para la práctica del esquí, pese a la lluvia de días anteriores.

Los espesores se han situado entre 30 y 130 centímetros, con nieve de calidad húmeda.

La estación ha ofrecido una media de entre 5 y 12 pistas abiertas, con hasta 7 remontes en servicio y un máximo de 5,94 kilómetros esquiables.

Durante estos días también se ha contado con la presencia de varios centros educativos de la provincia dentro de las campañas escolares impulsadas por la Diputación de León.

Desde la institución provincial se ha valorado la respuesta de los usuarios en un fin de semana marcado por la meteorología adversa y se recuerda la importancia de consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones y los accesos antes de planificar la visita a través de la página web oficial www.nieveleon.com.