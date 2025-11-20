San Juan Del Olmo (Ávila) acoge mañana la última conferencia de la Institución Gran Duque de Alba sobre gestión del agua

ÁVILA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos de San Juan del Olmo (Ávila) será el escenario de la decimosexta y última conferencia del Ciclo 2025 de la Institución Gran Duque de Alba (IGDA) este viernes a las 12 horas y que versará sobre la gestión del agua en las actividades agrícolas, a cargo de Jorge Mongil, miembro de Número de la Sección de Ingeniería.

"La conferencia abordará los principales problemas que presenta el uso del agua en la agricultura, en un escenario de cambio climático en el que la disponibilidad del líquido elemento será más limitada en el espacio y en el tiempo", como así lo ha explicado Mongil.

Así, se tratarán temas como la escasez del agua, el agua en el suelo, el regadío, las aguas subterráneas, el agua y la erosión, el mal drenaje y la salinización del suelo. Igualmente se expondrá un decálogo de prácticas sostenibles en el uso del agua en la agricultura.

Jorge Mongil Manso es doctor Ingeniero de Montes. Desde 2002 es profesor de la Universidad Católica de Ávila, donde dirige el grupo de investigación sobre Bosque, Agua y Suelo. Ha dirigido y participado en diversos proyectos de investigación cuyas líneas se centran en los efectos de la restauración forestal sobre el suelo y el agua, y la lucha contra la erosión y la desertificación.

Recientemente ha participado en el proyecto Nexus Ness sobre las relaciones entre el agua, la energía y el medio ambiente en la agricultura.