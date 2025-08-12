San Juan del Olmo (Ávila) celebra el jueves el X Concierto a la Luz de las Velas, un recorrido por el "ciclo de la vida"

El Diputado De Cultura, Javier González; El Coordinador Del Evento, Luis Carlos López; Y La Alcaldesa, Leticia Martín, En La Presentación Del X Concierto A La Luz De Las Velas De San Juan Del Olmo (Ávila). - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad abulense de San Juan del Olmo celebrará este jueves, 14 de agosto, la décima edición del Concierto a la Luz de las Velas, bajo el título 'Del alba al ocaso', en lo que será un recorrido musical por el "ciclo de la vida" y "un viaje sonoro" por el Renacimiento y el Barroco español.

La alcaldesa de la localidad, Leticia Martín, ha presentado este martes, 12 de agosto, el evento acompañada del organizador, el técnico de Terra Levis, Luis Carlos López, y el diputado de Cultura, Javier González.

El concierto, que se celebrará a las 22.30 horas en la Ermita de la Virgen de las Fuentes, llevará por título 'Del alba al Ocaso', un guiño a su ubicación, junto al nacimiento del río Alba y a escasa distancia de la necrópolis de La Coba.

El programa propone un recorrido musical por el "ciclo de la vida", desde la aurora hasta el crepúsculo, en un escenario en el que, este año, las tradicionales velas se combinarán con un nuevo juego de luces diseñado para acentuar la atmósfera mágica del lugar.

La iniciativa nació en 2015 y solo se suspendió en una ocasión, debido a la pandemia, hasta llegar a esta edición "especial", ha dicho la alcaldesa, por "ser una efeméride y por su carga emocional", ya que se ha querido trabajar en los espacios más significativos de San Juan del Olmo, tanto la ermita como la necrópolis, y hacer un recorrido por la vida y la muerte desde un aspecto musical.

El coordinador del concierto, Luis Carlos López, ha subrayado la importancia de alcanzar la décima edición del recital a la luz de las velas en la ermita de la Virgen de las Fuentes, un evento que, según ha destacado, ha sido posible gracias a la voluntad, colaboración y organización del Ayuntamiento de San Juan del Olmo, de la Hermandad de la Ermita de las Fuentes, que dispone del espacio para su uso, y de la Diputación de Ávila.

Inspirados por la propia historia y paisajes del municipio, la programación recorrerá "los espacios emocionales" de San Juan del Olmo, desde la ermita de las Fuentes hasta la necrópolis de La Coba, ha incidido López.

El repertorio ha sido concebido como "un viaje sonoro por el Renacimiento y el Barroco español y también europeo", con obras de Antonio de Cabezón, Sebastián Durón, Caccini, Vivaldi, Händel y Johann Sebastian Bach, así como la célebre partitura Nada te turbe, dedicada a Santa Teresa.

Como homenaje especial, sonará también el Ave María compuesto en 2019 en memoria de Nines, impulsora del evento.

El concierto contará con una formación de once músicos, encabezada por el organista de la Catedral de Ávila y director musical del evento, Francisco Javier López. Asimismo, participarán una soprano y un tenor del Coro de RTVE, entre ellos, Sara Matarrán, además de cuatro instrumentos de viento metal y cuatro de cuerda.

La escenografía aprovechará distintos espacios de la ermita, como el camarín y la terraza superior, para generar contrastes sonoros y visuales.

Las puertas se abrirán a las 22.20 horas para un concierto que comenzará a las 22.30 y tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto, "bajo la luz de las velas, de las estrellas y de las fuentes" del lugar.

Este evento es uno de los eventos culturales más emblemáticos de la provincia, ha señalado el diputado de Cultura. Año tras año, la luz de la música se ha abierto paso en uno de los lugares con más devoción y misticismo de nuestra provincia", ha dicho.

La Diputación ha felicitado al Ayuntamiento de San Juan del Olmo por "demostrar su capacidad para desarrollar una iniciativa plenamente consolidada y con una trayectoria muy importante" y ha reiterado la invitación a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de "esta magnífica experiencia sensorial, en un entorno natural y patrimonial incomparable".