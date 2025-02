Sánchez augura que la historia juzgará con "dureza" a PP y Feijóo

Compara la ultraderecha con el fraude de las criptomonedas de Milei: "Su lema es todo por la pasta".

PALENCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha augurado que la historia "juzgará con dureza" a los actuales colaboracionistas de la ultraderecha del siglo XXI, en referencia al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha dicho que "no se puede ser europeísta por las mañanas y acostarse con la ultraderecha por las noches".

Así lo ha aseverado Sánchez durante su intervención en el acto de inauguración del XV Congreso del PSOE de Castilla y León, que se celebra este sábado y domingo en la capital palentina y donde será elegido como nuevo secretario autonómico de los socialistas en la Comunidad al alcalde de Soria, Carlos Martínez.

Durante su intervención, Pedro Sánchez ha recordado que Alfonso Fernándes Mañueco "abrió las puertas a un gobierno de coalición con la ultraderecha" en Castilla y León "con el aplauso y la aquiescencia" del nuevo líder del Partido Popular, "por entonces", Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, el presidente del Gobierno considera que en Europa hay dos tipos de derechas, "la que rechaza cualquier tipo de entendimiento con la ultraderecha" como por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea o el primer ministro polaco, "dos personas que consideran que no puede haber ningún tipo de entendimiento con aquellos que quieren debilitar Europa y debilitar la convivencia en sus países".

Pero hay una segunda derecha "que sí que abraza a la ultraderecha", como ha apuntado el secretario general del PSOE, y que es la que ha elegido "el señor Feijóo", lo que ha llevado a Pedro Sánchez a hacer una reflexión histórica.

"La historia juzgó de manera muy dura a los colaboracionistas en el siglo XX. Y estoy convencido de que lo va a volver a ser de duro igual con los actuales colaboracionistas de la ultraderecha en el siglo XXI", ha explicado el presidente del Gobierno, quien considera que "no se puede ser europeista por las mañanas y por la noche acostarse con la ultraderecha, que lo que quiere es destruir y debilitar y dividir Europa".

Por ello, Sánchez cree que lo que tiene que hacer el PP es "romper todos los vínculos con la ultraderecha que quiere dividir y enfrentar Europa" y "dejar de dar tumbos y tener un objetivo claro" y ha puesto como ejemplo de esos "tumbos" que cuando el voto de los 'populares' es "relevante, decisivo" para revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo o para garantizar el transporte público y las ayudas de la dana a los afectados "votan que no".

"Pero cuando su voto ya es irrelevante porque hay una mayoría parlamentaria para poder garantizar todas esas ayudas, votan que sí", ha subrayado Pedro Sánchez, quien cree que el PP "no tiene rumbo y camina entre la irrelevancia y el oportunismo" lo que ha llevado a los 'populares' a convertir su "derecha moderada en una derecha tutelada por la ultraderecha" y como ejemplo de ello se ha referido a los aranceles.

Y es que, como ha contado Pedro Sánchez, ante el anuncio de los aranceles realizado por el presidente de Estados Unidos, el líder de Vox, Santiago Abascal, le dijo que la causa de dichos aranceles está en que a Donald Trump le cae mal el presidente del Gobierno de España, el mismo argumento que Núñez Feijóo usó a los tres días.

Pero en el caso de que se impongan aranceles, Pedro Sánchez tiene "muy claro dónde va a estar España y su gobierno": "Vamos a estar con los agricultores, con los ganaderos, con las industrias, con las empresas, con los trabajadores de nuestro país, defendiendo a Europa. Porque los intereses de Europa son los intereses de España".

LEMA DE LA ULTRADERECHA: "TODO POR LA PASTA".

Y frente a la defensa del Gobierno, la ultraderecha, según Pedro Sánchez "no dice nada" y no lo hace, porque según ha aseverado "son muy fuertes con el débil, pero son serviles con el poderoso", lo que ha llevado al presidente de a decir que su lema no es todo por la patria sino "todo por la pasta".

Y ha sido en este momento cuando Pedro Sánchez se ha referido a los argentinos, que han sido "defraudados" por su presidente, Javier Milei, a lo que ha añadido que la internacional ultraderechista "de la que forma parte también de la ultraderecha española, es como la criptomoneda de Milei. Una estafa piramidal. Los de arriba se quedan con el dinero de todos.

Asimismo, Pedro Sánchez ha advertido de que el objetivo de la Internacional ultraderechista "allí donde gobierna" es "hacer ruido con la motosierra", ruido para que los ciudadanos no se "percaten de su objetivo" real que no es otro que "hacer negocio con los servicios públicos, con la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia, las políticas públicas y los derechos de los trabajadores".

Frente a este ruido, Pedro Sánchez ha dejado claro que frente al ruido de las motosierras, el Gobierno tiene el Boletín Oficial del Estado "para continuar garantizando y consolidando y avanzando en derechos y libertades"

"Eso es lo que hacen los progresistas para frenar a la ultraderecha. Utilizar el Boletín Oficial del Estado y siempre recordar lo que nos dijo un gran presidente del Partido Socialista como Ramón Rubial. Las grandes revoluciones se hacen desde el Boletín Oficial del Estado", ha apuntado el jefe del Ejecutivo central.

Y es que, según Sánchez, la ultraderecha "no quiere una Europa unida porque Europa representa que un mundo mejor es posible" además de que detestan el éxito del PSOE porque los socialistas son "de hechos" que están demostrando que "se puede crecer, como está creciendo España, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hacer frente a la mitigación del cambio climático, garantizar un planeta saludable a nuestros jóvenes, y que las sociedades inclusivas son sociedades prósperas".