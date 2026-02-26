Sánchez celebra el aval del Consejo de Estado para blindar el aborto en la Constitución

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de inicio de campaña electoral, a 26 de febrero de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a intervenir en tres actos durante la campaña electoral - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este jueves su satisfacción tras conocer que el Consejo de Estado ha emitido un informe favorable a la propuesta de blindar el derecho al aborto en la Constitución Española. Durante el acto de inicio de campaña celebrado en el Monasterio de San Juan de Burgos, Sánchez ha calificado este paso como una "victoria de la libertad" para todas las mujeres del país.

Acompañado por el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, el líder del Ejecutivo ha subrayado que este dictamen refuerza la voluntad del Gobierno de convertir un derecho civil en un mandato constitucional inexpugnable. Sánchez ha insistido en que esta medida busca evitar "cualquier retroceso" ante posibles cambios de mayorías políticas en el futuro.

"Hoy somos una democracia mejor porque estamos más cerca de garantizar que ninguna mujer, viva donde viva, vea cuestionada su autonomía y su libertad de decidir sobre su propio cuerpo", ha afirmado ante los militantes congregados en el emblemático espacio burgalés. El secretario general ha destacado que el aval jurídico del Consejo de Estado dota de la máxima "seguridad y solvencia" a la reforma planteada.

Al respecto, el líder socialista ha ensalzado la lucha pionera en favor de este derecho realizada por Carlota Bustelo, diputada en las Cortes constituyentes y primera presidenta del Instituto de la Mujer, homenajeada este jueves en el Palacio de la Moncloa con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a título póstumo, y ha criticado que el respeto a este derecho dependa hoy del color político del gobierno de turno, en alusión a que el mismo siempre se encuentra garantizado cuando los progresistas están al frente del ejecutivo y no cuando la derecha figura al frente de la administración. Como ejemplo, ha hecho referencia a lo que ocurre en Castilla y León, donde ha denunciado que tan solo un 15 por ciento de las mujeres que ejercen su derecho al aborto es atendido en la sanidad pública mientras que el resto es derivado a consultas privadas.

Durante su intervención, el presidente ha vinculado este avance en derechos sociales con la necesidad de un cambio político en Castilla y León. En este sentido, ha señalado que el proyecto que encabeza Carlos Martínez es la única garantía de que los servicios públicos y los derechos de ciudadanía se sitúen en el centro de la gestión de la Junta, frente a modelos que "miran al pasado".

Sánchez ha aprovechado el escenario para reivindicar el papel del PSOE como "el partido que hace avanzar a España", contraponiendo su gestión a la de aquellas formaciones que, a su juicio, intentan "frenar el progreso" mediante recursos judiciales o bloqueos institucionales. Para el líder socialista, el blindaje del aborto es un compromiso "ético y político" con la igualdad real.

En un tono marcadamente electoral, Sánchez ha pedido la movilización del voto progresista en la comunidad autónoma para "romper la inercia de décadas" y alinear las políticas de la región con la agenda de modernización que impulsa el Gobierno de España. Ha recalcado que la estabilidad institucional es clave para consolidar las reformas de carácter social y económico.

El secretario general también ha hecho referencia a la situación económica, destacando que el blindaje de derechos sociales debe ir de la mano de un crecimiento sostenible y justo. Ha puesto como ejemplo la gestión de los fondos europeos, asegurando que Castilla y León tiene "una oportunidad histórica" que no puede ser desaprovechada por una Administración regional "agotada".

El acto en el Monasterio de San Juan ha servido como punto de partida para una campaña en la que los socialistas aspiran a recuperar el Gobierno autonómico. La dirección del PSOE confía en que hitos legislativos como la reforma de la Constitución actúen como un revulsivo para captar el voto de los sectores más jóvenes y de las mujeres, a quienes han apelado directamente durante todo el evento.

Finalmente, Sánchez ha concluido su intervención reafirmando que el PSOE seguirá "adelante con la agenda de derechos", independientemente de las críticas de la oposición.

