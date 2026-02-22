Sánchez, frente a los "tecnoligarcas de EEUU": "Vamos a quitar sus sucias manos de la salud de nuestros hijos"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (c), acompañado del secretario general del PSOE de Castilla y León, alcalde de Soria y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez (2i). - Fernando Otero - Europa Press

PONFERRADA (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que mientras gobierne va a poner la salud de los menores "por delante" de la "cuenta de resultados" de los "tecnoligarcas que viven en Estados Unidos".

"Nosotros vamos a quitar las sucias manos de los tecnoligarcas de la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas, y de sus móviles. Esa es una causa que merece la pena luchar", ha clamado Sánchez en un acto del PSOE en Ponferrada (León), donde ha arropado al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

El jefe del Ejecutivo central ha advertido de que en las redes sociales se comparten contenidos que promueven "los discursos de odio de la ultraderecha" y la "desigualdad de género", entre ellos "pornografía, violencia, contenidos zafios, desinformación o bulos". Esto se debe, ha lamentado, a "un algoritmo que hacen cuatro o cinco matemáticos" que "privilegian la expansión de ese tipo de contenidos" frente a otros "más constructivos".

Sánchez ha explicado que ante ello el Gobierno ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue a los "tecnoligarcas y a sus plataformas" por contenidos como los pornográficos "manipulados" con Inteligencia Artificial que afectan a niños y mujeres.

Asimismo, ha criticado que la "ultraderecha" diga que con esto el Gobierno pretende "censurar" y ha defendido que es una cuestión "de sentido común" exigir que se garantice "la misma dignidad para los jóvenes fuera y dentro de las redes sociales".

El presidente del Gobierno considera que al "decir que no" a las medidas de protección a los menores en redes sociales, la "ultraderecha reconoce quién es su amo y qué intereses defiende".

Ante ello, Sánchez ha insistido en que el Gobierno antepondrá a los menores y ha subrayado que España no está sola en esta lucha, pues otros gobiernos, como el de India, país que visitó esta semana, también se ha comprometido a prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años". Igualmente, ha mirado a países como Francia, Australia o territorios como el estado de California, donde se impulsan medidas similares.

"Os quiero decir con esto que no estamos solos. Como siempre en muchas cosas somos los primeros porque defendemos el sentido común, los derechos y la dignidad de nuestros jóvenes y de nuestros menores", ha concluido.