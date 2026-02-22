Sánchez recuerda que CyL fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox y pide que se convierta en "el punto y final"

1062355.1.260.149.20260222140727 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante un acto, en la Sala Turbinas de La Térmica Cultural, a 22 de febrero de 2026, en Ponferrada, León, - Fernando Otero - Europa Press

Defiende que las elecciones en CyL van de cambio y añade: "El cambio tiene un nombre y apellidos, Carlos Martínez, y una siglas, el PSOE"

PONFERRADA (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este domingo que Castilla y León fue "la zona cero" de los gobiernos PP-Vox, tras el acuerdo de gobierno que alcanzaron tras las elecciones de febrero de 2022 cuando Alfonso Fernández Mañueco formó el primer gobierno de coalición con los de Santiago Abascal.

En este sentido, Pedro Sánchez ha expresado su deseo de que las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo conviertan a Castilla y León en la Comunidad que ponga el "punto y final" a los gobiernos PP-Vox, para lo que ha pedido la victoria de la propuesta del Partido Socialista que encabeza Carlos Martínez.

"En 2022 Castilla y León se convirtió en la 'zona cero' de los gobiernos del Partido Popular con Vox, hagamos que el próximo 15 de marzo de 2026 sea el punto y final a esos gobiernos del Partido Popular con Vox. Vamos a ello compañeros", ha exhortado a los suyos al finalizar el mitin de precampaña que ha dado este domingo en Ponferrada (León).

Sánchez, que ha arropado al candidato socialista a la Junta, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha defendido que las elecciones de Castilla y León "van de cambio" --en el atril en el que ha intervenido se podía leer 'cambiemos el futuro'-- y ha zanjado: "El cambio tiene un nombre y apellidos, Carlos Martínez, y unas siglas y estas son las siglas del Partido Socialista Obrero Español".

"Esas son las siglas que traerán el cambio a Castilla y León", ha augurado Pedro Sánchez en su sexta visita a la provincia leonesa en seis meses.

Sánchez ha reivindicado la "buena política desde una propuesta progresista" que ha llevado a cabo a Carlos Martínez al frente del Ayuntamiento en Soria y ha significado su capacidad para unir a la gente y para avanzar y sacar del ostracismo a territorios invisibilizados.

"Vas a ser un gran presidente de la Junta de Castilla y León", ha augurado el dirigente socialista para quien la disyuntiva el 15 de marzo pasa por si la Comunidad Autónoma podrá avanzar de la mano de los socialistas o por si va a retroceder, como ha achaca al PP.

Pedro Sánchez ha recordado en este punto los incendios del pasado verano que afectaron de forma mayoritaria a provincias como León y ha peguntado de forma retórica si los ciudadanos de Castilla y León volverán a querer tener a Fernández Mañueco si este verano se produce de nuevo una tragedia en forma de incendios forestales. "¿Queréis a Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León o queréis a Carlos Martínez?", ha preguntado.

El mitin de precampaña ha contado con la presencia de la presidenta del PSOE en Castilla y León y ministra de Igualdad, Ana Redondo, y de la presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García. El primero en intervenir ha sido el secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, que ha agradecido la visita de Pedro Sánchez a la provincia leonesa, la sexta en seis meses en esta provincia.

"Has estado aquí con grandes anuncios, has estado aquí cuando esta tierra lo ha pasado mal y estás hoy aquí para arropar al próximo presidente de Castilla y León", ha significado el dirigente del PSOE en León que ha criticado el "balance cero" del Partido Popular en la provincia leonesa a lo que ha añadido la gestión de los incendios.

Cendón ha pedido aprender de lo ocurrido en las recientes elecciones autonómicas en Extremadura y en Aragón por lo que ha llamado a la movilización "para ganar las elecciones y para gobernar".

A continuación ha tomado la palabra la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y candidata por la provincia de León, Nuria Rubio, que ha reprochado al PP que no quiera hablar de los problemas de la Comunidad Autónoma, entre los que ha citado el estado del Hospital Comarcal del Bierzo. "No les interesesa", ha afeado al Partido Popular tras lo que ha ironizado sobre que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, dedique la precampaña a hacerse fotos con una bolsa de nueces.

"El cambio es urgente y si vamos unidos y unidas lo vamos a lograr. Tenemos equipo, tenemos un proyecto y tenemos un líder (...) tenemos mucha confianza depositada en tí --Martínez--. Este ejército es el que te va a llevar a partir del 15 de marzo a la Presidencia de la Junta de Castilla y León", ha concluido Nuria Rubio.



