Sánchez ve a Carnero un candidato "a rastras" designado "a dedazo" por Mañueco

VALLADOLID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha considerado que Jesús Julio Carnero es un candidato a la Alcaldía de Valladolid "a rastras" y ha afeado que haya sido designado "a dedazo" por el presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, al tiempo que ha augurado que perderá las elecciones al enfrentarse al socialista Óscar Puente.

"Vemos en el PP una especie de tómbola de candidatos elegidos con el sistema digital, es decir, a dedazo", ha manifestado Sánchez, quien ha señalado que la "única vez" que los 'populares' optaron por una Primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta "acabaron en los tribunales".

Así, ha calificado de "déspota y antidemocrático" el sistema del "dedazo" del PP, frente al que ha situado la democracia en la designación de candidatos del PSOE.

Sobre Jesús Julio Carnero la socialista ha señalado que es conocido que no quería ser el candidato a la Alcaldía y se ha resistido "por tierra, mar y aire". "Es un candidato a la rastra, si uno no quiere ser alcalde no puede ser buen alcalde", ha insistido, al tiempo que ha alabado la figura del candidato socialista Óscar Puente, para quien "Valladolid es su vida".

De este modo, Sánchez ha afeado que "todos" los candidatos a las capitales de provincia del PP hayan sido designados a "dedo" y ha valorado a los cabeza de lista socialistas frente a los del PP. Así, ha puesto como ejemplo a Daniel de la Rosa en Burgos frente a Cristina Ayala quien "ni vive allí", o en Palencia donde el PP "rescata" del "túnel del tiempo" a Alfonso Polanco frente a Miriam Andrés quien, a su juicio, representa "futuro".