Sancionan al responsable que voló un dron sin permisos y se estrelló contra la muralla de Ávila

Imagen del dron accidentado. - POLICÍA NACIONAL

ÁVILA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha propuesto para sanción al responsable del vuelo de un dron no comunicado que provocó un accidente en la espadaña de la Puerta del Carmen, integrada en la muralla de Ávila y declarada Patrimonio Histórico.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 7, según ha informado este martes la Delegación de Gobierno de Castilla y León en un comunicado de prensa recogido por Europa Press. El responsable de su vuelo lo hizo sin la correspondiente comunicación para realizar operaciones aéreas en entornos urbanos y, además, su nave se estrelló en uno de los ojos de la espadaña, lo que "ocasionó desperfectos de consideración en el monumento".

Tras el incidente, efectivos de Bomberos de Ávila y de Policía Local intervinieron en la retirada del DRON, identificaron al responsable y se le propuso para sanción administrativa por parte de la Unidad de Seguridad y Protección Aérea de la Policía Nacional.

El denunciado se enfrenta a sanciones por no incurrir con la normativa de Seguridad Aérea ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), comprendidas entre los 60 a los 225.000 euros, las leves de 60 a 45.000 euros, las graves de 45.001 a 90.000 euros y las muy graves de 90.001 a 225.000 euros, sin incluir las sanciones por la carencia de los registros previos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionable por la Subdelegación de Gobierno.

La popularidad adquirida por estos dispositivos ha crecido de manera importante en los últimos años, según ha informado la Delegación de Gobierno de Castilla y León, y la Policía Nacional recuerda que el uso de aeronaves no tripuladas en entornos urbanos o próximos a infraestructuras críticas requiere planificación y coordinación previos con los organismos competentes.