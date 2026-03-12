Sanidad destinará 242.000 euros al diagnótico precoz de hipercolesterolemia

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha aprobado un gasto de 242.665 euros destinado al diagnóstico genético precoz para la detección de la hipercolesterolemia familiar, enfermedad hereditaria que se transmite al 50 por ciento de los miembros de una familia y que se asocia con un elevado riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular prematura.

La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad hereditaria con una frecuencia estimada del 1 por ciento por cada 500 personas (aproximadamente 4.500 personas en Castilla y León), asociada a un elevado riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular prematura y se caracteriza por unos niveles elevados de colesterol LDL en sangre, con riesgo de muerte en edades tempranas de vida.

Esta patología se transmite al 50 por ciento de los miembros de una familia, tanto hombres como mujeres, y manifiesta sus síntomas desde la infancia. Además, alrededor del 50 por ciento de los varones y el 20 por ciento de las mujeres con hipercolesterolemia sin tratamiento presentarán un episodio coronario a la edad de 50 años.

Actualmente existe la posibilidad de realizar un diagnóstico genético de la enfermedad que se considera definitivo o de certeza. Se trata de localizar a la persona con máxima sospecha clínica de tener una hipercolesterolemia familiar a través de sus datos clínicos (caso índice) y ofrecer un diagnóstico genético, que, si fuera positivo, permitiría realizar la detección genética en cascada familiar (familiares de primer grado o caso familiar), ya que el 50 por ciento de los miembros van a estar afectados.

En este sentido, las necesidades estimadas para los dos años de vigencia del contrato ascienden a 552 test de casos índice y otros 168 test para casos familiares.

La disponibilidad del test genético para su detección precoz hace posible que la Consejería de Sanidad venga desarrollando este programa desde el año 2008. Desde el inicio del programa en el año 2008 hasta 2024 se han realizado en Castilla y León 3.016 test genéticos, de los cuales 2.151 corresponden a casos índice y 865 a casos familiares.