La Santa Espina (Valladolid) acoge este sábado la I Feria de la Red de Semillas de Castilla y León

Archivo - El cartel de la I Feria de la Red de Semillas de Castilla y León. - RED DE SEMILLAS - Archivo

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de la Santa Espina acogerá este sábado, 26 de septiembre, la I Feria de la Red de Semillas de Castilla y León, una jornada abierta al público que pretende dar a conocer el trabajo de esta red, poner en valor las variedades agrícolas tradicionales y locales de la comunidad y favorecer el intercambio de conocimientos, semillas y experiencias entre personas.

La cita se celebrará en el monasterio de la Santa Espina entre las 12.00 y las 20.00 horas, con entrada gratuita, y contará con un programa de actividades que combinará espacios de encuentro, divulgación, intercambio y celebración.

Entre las actividades previstas se encuentra una exposición de variedades tradicionales, con la participación de proyectos y entidades como la Asociación Agrolara, el Centro Zahoz y el banco de Amayuelas, así como diferentes puestos de productos ecológicos y de proximidad, artesanía y un espacio de intercambio de semillas.

También se celebrará un taller de extracción de semillas, a cargo de Zahoz, y una cata de productos. Por la tarde tendrá lugar un paseo guiado por el museo del monasterio y, posteriormente, una mesa redonda de experiencias en la que participarán diferentes proyectos y colectivos. Asimismo, la jornada concluirá con la actuación musical de Guille Jové a partir de las 19.00 horas.

RED DE SEMILLAS

La Red de Semillas de Castilla y León surgió el 17 de enero de 2026, en un encuentro celebrado en la finca 'Las Gabelas', en Amayuelas de Abajo (Palencia), después de varios meses de trabajo conjunto entre diferentes colectivos y proyectos dedicados a la preservación de las variedades antiguas y libres de semillas.

La Red está formada por personas, organizaciones y proyectos que trabajan para recuperar y custodiar la biodiversidad agrícola en la Comunidad y sensibilizar sobre la importancia de su conservación y utilización.

De esta forma, ponen en contacto a personas y entidades interesadas, facilitan su recuperación, completan un catálogo regional de variedades y avanzan en la creación de un banco de semillas y una red de distribución.