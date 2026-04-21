El Santero de San Saturio brinda una nueva fiesta literaria el 23 de abril en la ciudad de Soria

De izda a dcha, Ángel Lorenzo, Gloria Gonzalo y César Millán presenta 'La Saturiada'. - EUROPA PRESS

SORIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Santero de San Saturio volverá a brindar una nueva fiesta literaria el próximo 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro y de Castilla y León, con la ruta por la ciudad de Soria con 'La Saturiada'.

El itinerario parte a las 17.30 horas desde la Ermita de San Saturio para iniciar la ruta literaria dedicada al libro de Juan Antonio Gaya Nuño 'El Santero de San Saturio'.

La concejal de cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, junto a Ángel Lorenzo y César Millán, miembros de la Hermandad del Santero, entidad organizadora de la cita Millán y Lorenzo, han mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento por el apoyo a la cita; al diseñador del cartel, Ignacio del Río, a la Asociación de Las Ánimas, por la cesión de vestuario, así como a Rosa de Lima por el diseño del marcapáginas. También ha habido palabras de recuerdo para Jesús Bárez o José María Martínez Laseca, de cuyas manos comenzó la iniciativa.

Para Millán se trata de "una fiesta de la lectura" que este año llega con una edición especial al cumplirse el 50 aniversario del fallecimiento del autor, Gaya Nuño, un autor muy reconocido como crítico de arte por sus contemporáneos y que también logró una profusa obra literaria, con más de 70 volúmenes. También habrá arte, con paraguas decorados para la ocasión, y un guiño a la gastronomía.

DOCE ESTACIONES

En 'La Saturiada' se destaca la obra de 'El Santero de San Saturio' con doce estaciones correspondientes a capítulos concretos del libro que habla sobre la sociedad soriana. Así, habrá parada en las ruinas de San Nicolás y en la noria del Duero, como novedades que permiten conocer más ampliamente la obra.

En anteriores ediciones se han superado las 300 personas en la zona más céntrica del camino. La ruta, además de San Saturio, tendrá paradas en La Noria, Paseo del Postiguillo, Ruinas de San Nicolás, El Trinquete, Mercado Municipal, Bar Silencio, Santo Domingo, IES Antonio Machado, Casino, Centro Gaya Nuño y el Convento Santa Clara.