Santonja asegura que la declaración del Toro Jubilo de Medinaceli como BIC es "merecida, no una ocurrencia"

SORIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha señalado este sábado que la declaración del Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) como Bien de Interés Cultural es "una declaración merecida, no una ocurrencia por las circunstancias del último año".

En este sentido, ha mostrado su satisfacción por el regreso de este festejo después de su suspensión de 2024, y ha reflexionado que "a veces en la vida suceden percances y hay que solucionarlos, y Medinaceli ha podido solucionar este".

El consejero estima que esa festividad del sur de Soria reúne elementos culturales y tradicionales suficientes para esta declaración como Bien de Interés Cultural, lo que ayudaría a seguir manteniendo su celebración.

Sobre las palabras del partido animalista PACMA según las cuales el Toro Jubilo no es un festejo taurino, Santonja ha comentado que "por suerte en este país existe libertad de opinión y expresión".