Santonja destaca que en la presente legislatura se han destinado 1,5 millones a subvencionar largometrajes

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha destacado el "éxito arrollador" de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y ha recordado que en la presente legislatura se han destinado 1,5 millones a subvencionar largometrajes y cortometrajes en la Comunidad con un incremento de las ayudas de un 25 por ciento.

Lo ha hecho en el marco de su participación en la Gala Castilla y León Seminci, dedicada a la producción cinematográfica de la Comunidad, un acto durante el cual ha entregado la Espiga de Honor al actor segoviano Luis Callejo, lo que pone de manifiesto el compromiso de la Administración autonómica con el festival.

Un compromiso que en esta edición, como motivo de su 70 aniversario, viene reflejado en el incremento de la subvención directa que destina a su desarrollo hasta llegar a los 260.000 euros, ha sostenido el titular de Cultura, al tiempo que ha recordado que a esta ayuda económica se suman otras colaboraciones por parte del Departamento que dirige como la celebración de 'Miniminci', en el Centro Cultural Miguel Delibes, la creación del Laboratorio La Meseta, en el seno de Seminci, y la proyección de la película 'The Wind' con música interpretada por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

En esta ocasión, la OSCyL interpretará la banda sonora de una de las obras maestras del cine mudo, dirigida por Víctor Sjöström en 1928, y contará con la batuta de Christian Schumann. Este concierto proyección se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes el viernes 31 de octubre.

Además de Seminci, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico colabora con otros festivales de cine en Castilla y León, como los de Medina del Campo, Aguilar de Campoo o Astorga, que califican para los premios Goya. En la presente legislatura se han dedicado casi dos millones de euros en apoyo a estos eventos.

Santonja ha destacado el trabajo que se realiza desde la Castilla y León Film Commision para favorecer el rodaje de películas, series, documentales y otros productos audiovisuales en la Comunidad. Precisamente, ha explicado que en 2024 la Comunidad acogió 339 rodajes con un incremento del 28 por ciento respecto al año anterior.

Por su parte, el consejero ha detallado que el apoyo a los emprendedores del cine en Castilla y León se materializa en el programa Quercus, cuyos cortometrajes se verán proyectados en Seminci, además de exhibirse en una docena de festivales internacionales, dando así una proyección creativa de futuro y una difusión internacional a los nuevos productores y directores de Castilla y León.

Junto a todo ello, la Filmoteca de Castilla y León custodia más de mil películas como parte del patrimonio cinematográfico, conservándolo y divulgándolo.

Destaca su trabajo de restauración de películas como el documental 'El Canal de Castilla', de Leopoldo Alonso, y 'El noveno', de Basilio Martín Patino, que se han proyectado como colofón de la gala.

"ÉXITO ARROLLADOR"

El titular de Cultura ha subrayado que Seminci es un "éxito arrollador" porque, fundamentalmente, tiene el apoyo de los vallisoletanos. "Hay muchos festivales de cines, pero ninguno tiene esta implicación con la ciudad", ha analizado, un punto en el que ha señalado que ese es el "mejor capital de la cita cultural, el apoyo de la ciudad".

A este respecto, ha hecho énfasis en que la Consejería de Cultura apoya la organización del festival cinematográfica porque es su "obligación y devoción": "Estamos como hay que estar, apoyando con aportaciones importantes".

En la misma línea, ha advertido que el presente "puede ser muy espléndido y puede estar siendo un éxito arrollador, pero es engañoso si no se trabaja el futuro".