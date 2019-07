Santos (UPL) se muestra "muy pesimista" ante el nuevo Gobierno de la Junta, que "es más de lo mismo"

Publicado 16/07/2019 20:13:23 CET

LEÓN, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, se ha mostrado "muy pesimista" ante el nuevo Gobierno que ha presentado este martes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, un equipo al que ha considerado "más de lo mismo".

En este sentido, ha reconocido que es un equipo de Gobierno "muy centralista" y así, ha explicado, "es muy difícil cambiar las políticas que han arrinconado a la provincia de León durante estos 32 años del PP al frente de la Comunidad".

Tras "el mazazo", como ha calificado el hecho de que Manuel Mitadiel, que entraba entre los probables consejeros no haya entrado en el Gobierno, ha reclamado a la procuradora de Ciudadanos Ana Carlota Amigo y al resto de representantes que tienen que ver con la provincia que "sean capaces de intentar cambiar las políticas" para eliminar los desequilibrios territoriales.

Según ha señalado el propio Luis Mariano Santos en declaraciones a Europa Press, no quiere "juzgar" a nadie sin desarrollar su trabajo, pero a priori ha explicado que "el cambio no existe" con presencia de "exaltos cargos, antiguos procuradores y gente que lleva muchos años en el PP".

Santos ha incidido en el Gobierno "aún más centralista" que, a su juicio, "sigue la línea" de los pasados y con personas que en su mayoría han venido desarrollando su trabajo "en el núcleo de Valladolid".

Ante la presencia de Juan Carlos Suárez-Quiñones al frente de nuevo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha resaltado que será Ciudadanos "quien tenga que responder sobre ello". No obstante, el procurador leonesista ha criticado que "ya no es ninguna sorpresa" que Ciudadanos dijera en el pasado que "vetaría a alguien" y que "ahora ya no es una línea roja", lo que marca "lo peor" de ese partido.

Así, Santos ha reconocido que "jamás han vetado a alguien" y ha puesto de manifiesto "la falta de respeto" que supone hacer eso, ya que para el leonesista los únicos capaces de hacerlo "son los ciudadanos".