Sanz Merino reconoce la importancia de las aulas móviles para llevar la digitalización a todos los pueblos de CyL

ÁVILA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado este martes la localidad abulense de Piedrahita, donde se imparte el curso del Programa CyL Digital Rural a través de las aulas móviles que ha puesto en marcha la Junta.

Estas aulas ya han acercado la formación tecnológica a 48 municipios de Castilla y León, y es que, según ha señalado el consejero, son "una herramienta clave para garantizar que la digitalización llegue también a los pueblos que no disponen de equipos informáticos".

Desde la puesta en marcha del programa CyL Digital a través de sus aulas móviles, se han realizado 78 acciones formativas en 48 poblaciones a las que se ha acercado las "competencias digitales a vecinos de localidades que carecen de equipamiento informático, como ha explicado el consejero.

Se trata de cinco vehículos que cuentan con el material necesario para realizar estas formaciones y según Sanz Merino, estas aulas móviles "representan la esencia de la cohesión territorial" ya que "un vecino de un pequeño municipio" tiene "las mismas oportunidades de formación digital que quien vive en una capital de provincia".

Por ello, el consejero considera que son "una pieza fundamental para llegar a aquellos pueblos que no cuentan con centros asociados y garantizar que nadie quede fuera del proceso de transformación digital".

Las cinco aulas móviles de la consejería permiten trasladar e instalar aulas de informática completas en espacios municipales, con capacidad para grupos de hasta 12 personas. Así, los ciudadanos han podido acceder a cursos que abarcan desde el uso básico de aplicaciones como Sacyl Conecta, banca electrónica, hasta formación más avanzada en inteligencia artificial o productividad digital.

En la provincia de Ávila, concretamente, el programa CyL Digital cuenta con 44 centros asociados, de los cuales 36 se han adherido en la presente legislatura, y un total de 42 equipados con ordenadores cedidos por la Junta.

La visita del consejero ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Piedrahíta, que próximamente va a recibir la cesión de ocho ordenadores por parte de la Junta para reforzar su oferta formativa en competencias digitales. El centro aún no figura como asociado a la red CyL Digital, "por lo que la llegada de las aulas móviles supone una oportunidad clave para acercar esta formación a sus vecinos"