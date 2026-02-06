Sara García y Bayona defienden el valor de la creatividad en la ciencia y en el cine por encima de los "datos"

1049627.1.260.149.20260206190105 El cineasta Juan Antonio Bayona junto a la bióloga molecular y astronauta Sara García Alonso (izda) y la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho (Dcha). - EUROPA PRESS

La bióloga molecular y miembro de la reserva de astronautas de la ESA, Sara García Alonso, y el cineasta Juan Antonio Bayona han protagonizado un diálogo este viernes en Valladolid en el que han defendido el valor del conocimiento, la creatividad e incluso el "error" en cada uno de sus ámbitos de trabajo por encima de la información o los "datos".

García Alonso y Bayona han participado en este diálogo, moderado por la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, como aperitivo de la programación del IX Foro de la Cultura, que celebrará el grueso de su programación entre los días 19 y 22 de febrero en la capital vallisoletana.

En el auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes, con en torno a un millar de asistentes, Bayona y García Alonso han disertado sobre la "dicotomía" de la ciencia y la ficción, dos ámbitos muy relacionados entre sí y que de hecho han dado origen a un género cinematográfico que ha centrado también buena parte de la charla.

Ciencia y ficción se han entrelazado en una conversación de más de una hora, en la que también se ha dejado entrar otros componentes que ambos han considerado cruciales en los procesos de trabajo de ambos ámbitos, como "la creatividad y la imaginación" o el conocimiento humano.

A los dos primeros se ha referido la leonesa Sara García como parte necesaria de la búsqueda de respuestas que supone la ciencia. "Los científicos buscamos huecos en el conocimiento y buscamos preguntas que hacer para poder diseñar experimentos que no se han hecho, que te puedan conducir a dichas respuestas", ha reflexionado, por lo que defiende que si limitas tu imaginación en ese punto la ciencia sería "pura repetición" y no daría resultados.

"El punto que marca la diferencia lo marca la creatividad, cómo planteas la hipótesis. Con datos mas áridos tu validas y o refutas. Pero el primer paso es una mente humana que se hace preguntas", ha enfatizado.

Bayona ha trasladado la idea al trabajo tras las cámaras y concretamente a los efectos especiales, pues ha apuntado que "puedes tener la tecnología mas avanzada de efectos visuales, pero un técnico es un artista y con la misma máquina puede hacerse un desastre o una maravilla".

El cineasta, autor de títulos como 'Un monstruo viene a verme' o 'La sociedad de la nieve', ha explicado que las máquinas "manejan información" pero el artista maneja "conocimiento" en base a esa información, a la que da "una búsqueda de sentido que la máquina no puede realizar".

"NO SUBESTIMAR EL VALOR DEL ERROR"

Bayona también ha introducido un factor que considera muy importante, "el error" o "el accidente", al que ha pedido "no subestimar su valor" ya que en el caso del cine es "una forma de transgredir, de ir mas allá". Por ello, ha querido "desmentir un poco el mito de la excelencia".

Sobre esa idea, Sara García ha añadido una cita de uno de los 'padres' de la física atómica, Nils Bohr, que definía a un "experto" como "una persona que ha cometido todos los errores posibles en una materia concreta". Bayona ha respondido irónicamente con que entonces él es un "experto", lo que se ha llevado el asentimiento del público.

Ambos se han mostrado de acuerdo en que el error "forma parte del proceso" en los dos campos, por lo que no se deben subestimar ni los errores ni los accidentes. La científica ha concluido, sobre los errores, que "hay que aceptar que van a ocurrir, ser inteligente y aprender de ellos".

EL "EFECTO PERSPECTIVA"

Otra reflexión que ha sido muy bien recibida por el público ha sido la de Sara García sobre lo que supone estudiar el espacio exterior o simplemente fijarse en él, en lo que ha denominado el "efecto perspectiva".

Implica "mirar más allá para coger perspectiva, echar la vista al universo, ser consciente de que somos un puntito insignificante". En ese momento, recalca, los problemas "no parecen tanto" y te puedes cuestionar "otro tipo de preguntas".

'CONTACT', 'INTERSTELLAR' Y '2001'.

En una charla con el cine tan presente no podían faltar las menciones a obras míticas de la ciencia ficción. Para García Alonso entre sus favoritas están Contact, que la vio con ocho años en el cine y le encendió una "chispita", e Interstellar, en la que asevera que se ha podido ver "la mayor simulación que se ha hecho de un agujero negro". "Y no ha sido en la ciencia, sino en el cine", ha enfatizado.

Bayona, por su parte, ha alabado '2001. Una odisea en el espacio', de Kubrick, en la que recalca que se puede ver "el mejor corte" entre dos escenas cuando se pasa del plano del hueso que empieza a manipular un simio y la nave espacial "2.500 años después", lo que sintetiza la evolución humana y trata de responder a un "misterio" que reconoce que el hombre aún trata de resolver.

Ambos han reflexionado sobre si el cine de ciencia-ficción debe tener rigor científico, algo a lo que han quitado peso, si bien Sara García ha postado por la "coherencia narrativa" y porque la película pueda plantear preguntas al espectador.

"Si vas al cine con una perspectiva científica directamente anulas una de las palabras. En una película cuéntame lo que tu quieras, mientras sea verosímil y tenga coherencia", ha añadido.

Bayona ha seguido esa idea y ha reflexionado que "las películas establecen unas reglas basadas en la verosimilitud" y si mantienen la coherencia el espectador "compra determinadas convenciones dentro de un universo que te crean". De ello ha considerado un ejemplo a Ridley Scott, que ha sido capaz de crear universos muy diferentes por ejemplo con 'Blade Runner', '1492' o 'Gladiator', si bien ha matizado que en la segunda parte de la película basada en la antigua Roma "metió tiburones en el Coliseum". "Eso no colaba", ha bromeado.

Para Bayona, lo más importante del papel de la ficción es "buscar un sentido a la realidad" y eso buscan los creadores de cine, hasta el punto que considera que una película revela "partes de la personalidad" del autor que ellos mismos desconocían.

De vuelta al cine, Bayona ha descartado la idea de que es acudir a la sala de cine se puede restringir a ver obras más "épicas" como las de ciencia-ficción, con escenarios más espectaculares. "Lo bonito es dejar el móvil al lado en una sala de cine y sentir a la vez que el otro", ha evocado.

"PRESIONES"

En aspectos más personales, ambos han sido preguntados por las "presiones" que han podido sentir en sus trabajos, sobre las cuales Bayona ha asegurado que no las ha notado aunque reconoce que le ha ayudado "tener claro" desde pequeño lo que quería hacer, aunque sus amigos del barrio dijeran que tenía "pájaros en la cabeza".

Sara García reconoce que nunca tuvo tan claro lo que hacer, pero explica que ha elegido caminos que le hacían feliz, y le "dieron igual las probabilidades". Así, ha detallado que calcula que las probabilidades de ser astronauta eran "del 0,04 por ciento", y le dio "igual". En este sentido, ha explicado que "los errores, la presión, la duda...forman parte del paquete" y la cuestión es "si vas a dejar que eso te tumbe".

Los dos conferenciantes han concluido con un mensaje de cara al próximo Foro de la Cultura. Así, Sara García ha apostado por abordarlo con "la mente abierta" dispuestos a "escuchar a gente que piensa de manera diametralmente opuesta" y a "coger perspectiva, parar a pensar y disfrutar de conversaciones pausadas".

Para Bayona, la clave es la curiosidad, la "idea del misterio" y la "empatía". "No os dejeis vencer por discursos que nos enfrenten unos a otros", ha recalcado.