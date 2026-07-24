Satse celebra la creación de las primeras 67 plazas de enfermera especialista familiar y comunitaria en Sacyl

VALLADOLID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse ha mostrado su satisfacción y ha agradecido a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social la creación de las primeras 67 plazas de enfermera especialista en el ámbito de Sacyl.

La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que la medida que supone un importante avance en el reconocimiento y desarrollo profesional de estas enfermeras y que da cumplimiento al acuerdo alcanzado el pasado 4 de abril de 2025 tras la concentración realizada por este sindicato frente a la puerta de la Consejería de Sanidad.

Satse ha recordado que esta movilización contó con una amplia participación de enfermeras y enfermeros especialistas para exigir la implantación efectiva de sus categorías profesionales y la creación de plazas específicas en el sistema sanitario de Castilla y León.

La organización sindical considera que la puesta en marcha de estas 67 plazas representa un primer paso imprescindible para adecuar los recursos humanos de Sacyl a las necesidades asistenciales de la población y aprovechar plenamente la formación y competencias de las enfermeras especialistas.

Asimismo, Satse valora que, de manera inicial, estas plazas vayan a ser cubiertas a través de la bolsa de Promoción Interna Temporal y de la bolsa de empleo de la correspondiente especialidad, con el compromiso de la Gerencia Regional de Salud de incluirlas en la Oferta de Empleo Público del 2026 para su cobertura de forma definitiva mediante procesos selectivos.

No obstante, ha subrayado que este avance debe tener continuidad mediante la creación progresiva de nuevas plazas de enfermera especialista en familiar y comunitaria con el objetivo de alcanzar de inicio las 247 plazas en nuestra comunidad, una por centro de salud, tal y como se comprometió Sacyl en la mesa sectorial llevada a cabo el pasado 1 de diciembre.

Satse ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando en el acuerdo alcanzado con la Gerencia Regional de Salud para modificar las bases que regulan la promoción interna temporal y de esta manera enfermeras especialistas que actualmente desarrollan su actividad profesional en los hospitales puedan optar a estas plazas, modificar la regulación de la carrera profesional para que ningún profesional tenga que elegir entre sufrir una pérdida económica o continuar con su desarrollo profesional y conseguir la creación de plazas de enfermeras especialistas en pediatría en al ámbito de primaria.

"La creación de estas primeras 67 plazas demuestra que la movilización, el diálogo y la negociación dan resultados. Es una buena noticia para las enfermeras especialistas, para Sacyl y para los ciudadanos de Castilla y León", ha conluido la organización.