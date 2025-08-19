Satse León denuncia que la Residencia de Mayores no contará con enfermeras en el turno de noche durante 11 días

LEÓN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) en León denuncia que la Residencia de Personas Mayores no contará con enfermeras en el turno de noche por la falta de profesionales.

En concreto, están sin cubrir dos puestos de enfermera correspondientes a una incapacidad temporal y un contrato por vacaciones. Esto ha llevado a la residencia a adoptar la medida de dejar al menos once noches sin enfermera durante este mes, así como ha dejado el resto de los turnos al mínimo. Y esta situación puede empeorar si ocurre cualquier incidencia, remarca el sindicato a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En este sentido, destaca que la bolsa de empleo está agotada y no hay candidatos en el ECyL.

La Residencia de Mayores de León está dotada de una Unidad de Convalecencia Sanitaria que está dirigida a pacientes de Sacyl que, tras un proceso agudo, necesitan un período de recuperación funcional para reintegrarse a su domicilio. Cuenta con cinco plazas que están ocupadas y cuyos pacientes son dependientes y presentan necesidades que deben ser cubiertas por funciones que solo realizan las enfermeras, como curas o inyectables, detalla el comunicado.

El sindicato recuerda que ya elevó una queja al Procurador del Común y la institución le dio la razón. El Procurador del Común determinó la obligación de la Gerencia de Servicios Sociales de cubrir todas las jornadas y todos los turnos de enfermeras para atender esta unidad ya que los pacientes "requieren vigilancia continua y cuidados de enfermería de alta especialización para la debida atención de su convalecencia".

Por ello, estas unidades residenciales están obligadas a garantizar una atención integral continuada de cada situación de convalecencia. "De nuevo, la Gerencia de Servicios Sociales incumple el convenio con Sacyl. Además, la falta de enfermeras en este centro implica una sobrecarga de trabajo para el centro de salud de Armunia y para las urgencias del centro José Aguado porque son los encargados de prestar asistencia a los casi 100 residentes ante la carencia de este personal", añade la información.

Para Satse, que no haya suficientes enfermeras en la residencia "no solo lleva a una mayor sobrecarga de trabajo para estas profesionales, sino que provoca una modificación de turnos constante, el aumento del estrés y un empeoramiento claro de las condiciones de trabajo". La carencia de enfermeras en este tipo de centros es un "problema crónico que la Administración no ataja y debería de solucionar de forma inmediata".

Antes de que llegara el verano, el sindicato ya advertía a las gerencias de servicios sociales de que era necesario "ofrecer contratos de más duración y mejores condiciones de trabajo para evitar que, al llegar la época estival, la falta de enfermeras en estos centros fuera en aumento". "Exige también un cambio en la forma de contratación y en las bolsas de trabajo. Pero todas estas peticiones caen en saco roto y, de nuevo, un verano más, las residencias no cubren todas las plazas de enfermeras en estos meses", finaliza.