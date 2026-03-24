SCP asegura que "falta mucho" para un acuerdo en Renault y pide respuestas a las reivindicaciones de los trabajadores

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) ha asegurado que "falta mucho" para llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo de Renault y ha asegurado que "no basta" con que la empresa hable únicamente de lo que le "interesa" sino que espera también una respuesta "clara" a los planteamientos de la representación de los trabajadores.

SCP se ha expresado así al finalizar la séptima reuniónd e negociación del convenio, tras la que ha lamentado que se siga sin acuerdo sobre los problemas que afectan en el "día a día" de la plantilla como los ritmos de trabajo excesivos, las temperaturas extremas o la pérdida progresiva del poder adquisitivo.

"Nuestra posición está muy alejada de las propuestas de la empresa", ha señalado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press en el que ha asegurado que su postura se mantiene "firme y distante" de los mínimos necesarios para un acuerdo.

"No firmaremos un convenio que no garantice mejoras reales, la propuesta actual no cumple con las expectativas de la plantilla", ha señalado SCP, que ha insistido en que quieren tener una visión de todos los puntos propuestos en la plataforma de negociación, ya que después de siete reuniones no se ha obtenido respuesta.

En este contexto, en cuanto a salarios, ha afirmado que aunque pueda suponer un avance una subida el IPC más un punto en 2026, es "muy insuficiente" porque todos los trabajadores de Renault vienen perdiendo poder adquisitivo, a pesar de ser "referentes" en lo que hacen, por lo que considera que merecen recuperarlo.

También ha exigido incrementar en 1,5 puntos la prima de resultados y ha asegurado que la prima de contribución individual debe asegurar unos "mínimos", ya que según los indicadores que ha propuesto la empresa todos tendrían un 0 por ciento porque habría que reducir el absentismo un 50 por ciento para poder empezar a cobrar algo.

Asimismo, ha señalado que es "fundamental" para el sindicato limitar el número de sábados, al haber un "importante" descontento generalizado entre los trabajadores, pero cree que faltan muchos puntos por tratar como la reducción de la jornada anual que ha pedido porque cree que "no basta" con que la empresa quite su pretensión de aumentarla, entre otras cuestiones.

También ha pedido beneficios para los trabajadores más allá de mantener las condiciones actuales a la hora de hablar de antigüedad como propone la empresa y ha apuntado que las vacaciones "son un periodo bien ganado por los trabajadores después de haber trabajado duro todo el año", por lo que no se pueden poner esos periodos a disposición de la empresa para que los utilice "en función de sus necesidades".