SegoJazz 2025 tendrá una edición especial de Navidad, del 5 al 14 de diciembre, y un homenaje a Charlie Parker

El festival Segojazz tendrá en 2025 una edición especial de Navidad, con funciones entre el 5 y el 14 de diciembre, y un homenaje al saxofonista Charlie Parker.

El festival de jazz celebra entre el 5 y el 14 de diciembre su vigésimo cuarta edición, y lo hará en dos escenarios: la sala ExPresa y la sala Julio Michel, ambas en La Cárcel-Centro de Creación. El director del Segojazz, Antonio García, ha definido la programación como "increíble, de calidad y accesible para todos, centrada en la Navidad".

Antonio García ha estado acompañado por el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, que ha recordado que "SegoJazz brinda a los aficionados una oferta diversa de jazz tradicional, swing, blues, jazz contemporáneo y cine mudo con piano en directo, con la presencia de los músicos segovianos Amajazz, Monk Jam, SegoJazz Jam, Segoswing, Ana Silva y Ezequiel Regidor".

La sala ExPresa será el primer escenario del festival con la banda de rhythman & blues, Zulú Men. Tras ellos, la Monk Jam ofrecerá una jam session. El 6 de diciembre, el festival se traslada a la sala Julio Michel con Bobby Martínez & Joaquín Chacón Quartet y su homenaje al saxofonista Charlie Parker.

El festival seguirá con el sexteto de jazz parisino y música criolla Tropical Moon Jazz Band, y el baile social de jazz tradicional, lindy hop y swing con la Old Dixieland Band, en colaboración con Segoswing.

La pianista Irene Albar pondrá música a la proyección de tres películas de cine mudo: Big Business de Stan Laurel y Oliver Hardy, The Paleface de Buster Keaton y The Cure de Charles Chaplin (lunes 8).

El martes 9, Kelo Regidor impartirá una conferencia sobre ''La leyenda de Parker'. Al día siguiente, la palentina Ana Silva hablará de las grandes damas del jazz, acompañada por el guitarrista Marcio Costa. El jueves 11, SegoJazz Jam ofrecerá una nueva jam session.

El viernes 12 actuará el grupo segoviano Amajazz y, el sábado, lo hará el cuarteto Sambay junto con el flautista Juan Carlos Aracil, con flamenco jazz, samba y bossa. La formación Víctor Antón Quartet cerrará el festival con su último trabajo 'Nudos'.

La sala ExPresa permanecerá abierta todos los días del festival, de 18:30 a 00:00 horas, como punto de encuentro y escenario de conciertos y jam sessions.

Los precios de las entradas para los espectáculos de pago oscilan entre los 3 y los 7 euros y pueden adquirirse en el Centro de Recepción de Visitantes y en los puntos de venta de Turismo de Segovia y a través de la web www.turismodesegovia.com.