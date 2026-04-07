Segovia celebra el Día de la Cultura Sefardí con visitas guiadas a la sinagoga, el barrio judío y el cementerio

SEGOVIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Segovia ha organizado un programa de visitas guiadas para conmemorar el Día de la Cultura Sefardí, el próximo 9 de abril, con tres recorridos por espacios representativos del legado judío de la ciudad como la Antigua Sinagoga Mayor, el Barrio y el cementerio judíos.

El precio de cada visita es de cinco euros y las entradas pueden adquirirse en el Centro de Recepción de Visitantes o en los centros gestionados por Turismo de Segovia.

La judería segoviana fue una de las más importantes de Castilla hasta 1492, año en que los Reyes Católicos decretaron la expulsión de los judíos de España. La huella de aquella comunidad sigue presente en la ciudad a través de estos espacios, que la jornada del jueves redescubrirá para vecinos y visitantes.

Las rutas pueden completarse con un recorrido libre por el Centro Didáctico de la Judería, espacio de referencia para conocer la historia sefardí local, acercarse a las constumbres judías de la época y apreciar parte del patrimonio arquitectónico y artístico.

La celebración coincide con la presidencia que ostenta Segovia de la Red de Juderías de España, agrupación que reúne a municipios con un importante patrimonio sefardí y que trabaja por su conservación y difusión. En ese marco, la capital segoviana acogerá este viernes la Asamblea General de la Red.

Desde Turismo de Segovia se ha animado a residentes y visitantes a participar en la oportunidad de acercarse a una parte fundamental de la historia e identidad de la ciudad.