Segovia celebra desde el viernes el XXI Encuentro de Escritor@s con Antonio Turiel, Candela Sierra Mona Musaddar

Programa del Encuentro de escritor@s de Segovia, - FORO SOCIAL SEGOVIA

SEGOVIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) - El XXI Encuentro de Escritor@s del Foro Social de Segovia 2026 tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre y este se celebra bajo el lema es 'Otra forma de pensar, otra forma de escribir'.

Todos los actos se desarrollarán principalmente en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce a excepción del tradicional Paseo Literario, que recorrerá las calles de Segovia y que partirá desde la Plaza Mayor.

La asistencia a todos los actos será libre hasta completar el aforo y la se sesión de mañana del sábado comenzará a las 11:30 h y el domingo a las 12:00 horas mientras que por la tarde serán todas a las 19 horas.

Así, el viernes 25 de septiembre se celebrará la segunda jornada de estos Encuentros con las intervenciones de Estuardo Álvarez, Paca Blanco y Candela Sierra.

El sábado 26 de septiembre la sesión será doble, y así, por la mañana, el tradicional paseo literario, dirigido por el profesor Jesús Pastor, partirá de la Plaza Mayor y llevará por título 'Los tres barrios medievales', mientras que por la tarde, en San Quirce, tendrán lugar las ponencias de María Sintes y Fernando Valladares.

La jornada del domingo 27 de septiembre, en sesión matinal, pondrá colofón a los XXI Encuentros con la intervención de Luz Gómez, la poesía de Mona Musaddar y la música de Marian Serrano.

La presentación y moderación de ponencias y debates correrá a cargo de Raquel Casas y Charo Ballesteros.