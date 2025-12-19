Segovia se convierte en un "gran escenario de ilusión" en Navidad con más de 30 espectáculos de magia en dos ciclos

El mago Héctor Sansegundo (izda), el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, y el mago Iván Asenjo - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El área de Cultura del Ayuntamiento de Segovia ha presentado dos ciclos de actividades de magia que llenarán la Navidad con 39 espectáculos, dentro del 'Circuito de la Ilusión' y de la 'Ciudad de los artificios mágicos', con los que la capital segoviana se convertirá en "un gran escenario de ilusión, fantasía y convivencia".

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha detallado que el ciclo 'Ciudad de los artificios mágicos' está coordinada por el mago Iván Asenjo, y 'Circuito de la ilusión por los barrios de Segovia' y ha sido organizada por el mago Héctor Sansegundo.

Las actuaciones tendrán lugar desde este sábado, 20 de diciembre, al domingo 28 de diciembre, en escenarios de los barrios, incluidos los incorporados, residencias de mayores, centros sanitarios y el centro penitenciario, así como en la Cárcel-Centro de Creación.

El 'Circuito de la ilusión por los barrios de Segovia' tendrá espectáculos del mago Christian Miró en Hontoria, Madrona y Fuentemilanos. Su colega Tinín el Mago actuará en la sala Julio Michel (por previsión meteorológica se ha trasladado desde la plaza de la Gimnástica Segoviana). Otro escenario de este mago será la plaza de la Fuentecilla.

En la plaza de San Lorenzo se podrá disfrutar la magia de David Navares, que también llegará al Centro Penitenciario y el Parque del Reloj. En Zamarramala, el fielato de San Marcos y Revenga actuará Alejandro Revuelta.

Para la 'Ciudad de los Artificios Mágicos', el mago Pablo Potter visitará la residencia de personas mayores de San Lorenzo y la Residencia Asistida. Ademas, en la sala Expresa de la Cárcel-Centro de Creación se expondrá '100 años de magia', recorrido gráfico por la cartelería de espectáculos de magia de grandes mitos como Houdini o el transformista Jansen.

También en la sala Expresa actuará el mago Juan Colás (entrada por 3 euros) y en la sala Julio Michel, el mago Roger (6 euros). El sábado 27 de diciembre, en la sala Julio Michel, habrá una gala infantil a cargo del mago Pablo Potter (tres euros), mientras en la sala Expresa actuarán 'Los ingenieros de la mente' Javier Luxo e Irene Love (para mayores de doce años, tres euros).

Cerrará la jornada el mago Alejandro Horcajo en la sala Julio Michel (seis euros). El último día de este ciclo, el domingo 28 de diciembre, actúan el mago Rafa Pereira (sala Julio Michel, tres euros), Lore Lavand con su caravana-roulote en la entrada de la Cárcel-Centro de Creación (pases de media hora, tres euros), y cerrará Jessica Guloomal (sala Julio Michel, seis euros).

Las entradas para los espectáculos del ciclo 'Segovia. Ciudad de los artificios mágicos' se pueden adquirir en el Centro de Recepción de Visitantes y en el enlace: https://tickets.turismodesegovia.com.