Segovia iza en el Jardín de los Poetas la bandera de la organización, en el Día de las Ciudades del Patrimonio Mundial

La bandera de las Ciudades Patrimonio junto a la de Segovia, en el Jardín de los Poetas. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha izado en el Jardín de los Poetas la bandera de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial en el día, 8 de septiembre, en que se fundó la organización en el año 1993.

Durante todo el mes de septiembre, la bandera ondeará en el mástil del Jardín de los Poetas, junto a la Puerta de Santiago, sede de la Colección de Títeres de Francisco Peralta y uno de los lugares emblemáticos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Segovia se suma así a las ciudades Patrimonio de todo el mundo que celebran esta fecha simbólica, invitadas a mostrar su compromiso con la conservación, la identidad cultural y la pertenencia a esta red internacional.

La elección del Jardín de los Poetas quiere reforzar el mensaje de armonía entre la naturaleza, el patrimonio histórico y la memoria cultural de Segovia, representada en un entorno que invita a la contemplación y al reconocimiento de su legado urbano.