Segovia lidera por segundo año los rodajes en la Comunidad

El diputado de Turismo en la reunión de la Spain Film Commission. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Segovia encabeza por segundo año consecutivo la actividad audiovisual en Castilla y León, tras registrar treinta y cinco producciones entre enero y octubre de este 2025.

Así ha quedado reflejado en la Asamblea General de Spain Film Commission, un encuentro que ha reunido a las cerca de medio centenar de oficinas que componen la red nacional, en una cita en la que se han revisado las altas y bajas de socios, el informe de actividad del periodo mayo-noviembre o el avance de ejecución presupuestaria de 2025.

Las 35 producciones gestionadas incluyen series de primer nivel, como 'Daryl Dixon' (tercera y cuarta temporadas), 'El inmortal' (T3), 'Machos Alfa' (T4), 'Los secretos de la cortesana', 'La promesa' o nuevas entregas vinculadas al universo 'Reina Roja'.

También se han rodado largometrajes como 'Enfrentados Marfil & Ébano', 'Journey to You', 'La Fiera' o 'Gummy'.

A estas producciones se suma un volumen significativo de campañas publicitarias, especialmente en El Espinar y La Granja-Valsaín, realizadas para marcas como Toyota, BBVA, Dulcesol, Cisalfa, Vinos Lan, Aseguradora Occident o Volvo, que ha desarrollado tres prototipos distintos.

El listado se completa con documentales y formatos especiales, como Escarabajo verde o el proyecto dedicado a los incendios forestales, además de un videoclip rodado en El Espinar.

La mayor parte de la actividad se ha concentrado en El Espinar, que ha acogido numerosas series, largometrajes y producciones publicitarias. Por su parte, La Granja y Valsaín continúan siendo espacios clave para documentales y campañas que buscan entornos naturales y patrimoniales singulares. Otros municipios, como Cerezo de Arriba, Sepúlveda, Santo Domingo de Pirón o Navafría, también han participado en distintos proyectos, evidenciando la diversidad territorial de la oferta segoviana.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha subrayado la relevancia de los datos presentados que ponen a la provincia de Segovia a la cabeza de los rodajes en Castilla y León, lo que es "una muestra clara del atractivo" de la provincia.

"La diversidad de escenarios, la capacidad técnica y el trabajo de la Segovia Film Commission permiten que proyectos muy distintos encuentren aquí el lugar adecuado para desarrollarse", ha afirmado Figueredo.