Segovia en Marcha abre una consulta vecinal sobre la limpieza ante el debate de la nueva ordenanza municipal

El portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan (2º izda), con otros mimebros de la coalición, durante la presentación de la encuesta pública. - PODEMOS SEGOVIA

SEGOVIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde) ha puesto en marcha una consulta abierta a los ciudadanos para conocer su percepción sobre el estado de la limpieza en la ciudad, en un momento que coincide con el próximo debate en el Pleno municipal de la nueva ordenanza de limpieza viaria.

El portavoz del grupo, Guillermo San Juan, ha presentado la consulta y ha expresado que "la percepción de que el servicio funciona cada vez peor se ha generalizado en todos los barrios".

San Juan ha respaldado su afirmación al recordar que "casi una de cada cuatro quejas registradas en la línea verde municipal están relacionadas con este servicio" y ha añadido que Segovia ha retrocedido posiciones en las clasificaciones estatales de limpieza urbana en los últimos años.

Según ha asegurado el portavoz de Segovia en Marcha, la ciudad se sitúa por detrás de Soria, Salamanca, Valladolid y Burgos, pese a que su coste por habitante "supera en más de un 20 por ciento al de Oviedo, la ciudad mejor valorada en limpieza del conjunto del país".

En la misma línea, ha subrayado la paradoja que, a su juicio, se esconde detrás de estos datos porque "mientras la empresa concesionaria ha incrementado año tras año la cantidad que cobra del Ayuntamiento, los indicadores de calidad del servicio han empeorado".

El portavoz ha afirmado que "algo no funciona bien" y ha planteado dudas sobre si los medios que se pagan a la concesionaria -operarios, barredoras, maquinaria- son los que realmente salen a diario a limpiar las calles y si "el dinero público se está empleando con eficiencia".

CARENCIAS

La coalición también ha señalado lo que cree que son "carencias estructurales del contrato vigente" que, según San Juan, "ya nació con deficiencias importantes al no adaptarse al crecimiento de la ciudad", lo que habría derivado en una mayor carga de trabajo por operario, una insuficiencia de medios y un déficit de personal cercano al 18 por ciento.

Además, el portavoz ha recordado que el contrato actual ha superado ya la mitad de su vigencia, lo que significa que en poco más de un año deberían comenzar los trabajos preparatorios para diseñar el modelo de servicio que lo sustituya.

La consulta abierta a vecinos, trabajadores del servicio y representantes del tejido asociativo, abordará el funcionamiento del servicio, el despliegue de recursos en los distintos barrios, las principales carencias detectadas y las prioridades de mejora. Desde Segovia en Marcha la presentan como una apuesta por una política "útil y en positivo" y hacer "lo que el Gobierno municipal de Mazarías no está haciendo" como preguntar directamente a la ciudadanía.

En paralelo, la coalición ha expresado sus reservas sobre el borrador de la nueva ordenanza de limpieza, del que asegura que, pese a haber presentado numerosas aportaciones, ninguna ha sido incorporada hasta la fecha.

San Juan ha criticado que el texto pone el acento "de manera desproporcionada" en las obligaciones de los ciudadanos sin desarrollar con la misma claridad las responsabilidades del propio Ayuntamiento. Para Segovia en Marcha, una ordenanza de este tipo debe equilibrar deberes y derechos de ambas partes. El portavoz municipal ha apuntado que "las obligaciones de la administración son, en última instancia, los derechos de la ciudadanía".