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VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Segovia y Zamora han registrado las mayores subidas del precio del alquiler de habitaciones en piso compartido en Castilla y León desde 2018, con incrementos del 98 y el 90 por ciento, respectivamente, que sitúan a ambas capitales como la segunda y tercera con mayor encarecimiento de toda España en los últimos ocho años.

Así se desprende del último informe elaborado por el portal inmobiliario 'idealista', recogido por Europa Press, sobre la evolución del mercado del alquiler de habitaciones entre el tercer trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2026.

En cuanto al coste de las habitaciones en las capitales castellanas y leonesas analizadas, el precio ha alcanzado los 343 euros mensuales en Burgos (un 59 por ciento más que hace ocho años), los 297 euros en Ávila (un 76 por ciento más) y los 294 euros en León (un 52 por ciento más).

Por el contrario, la oferta de habitaciones disponibles ha experimentado en Salamanca y Zamora dos de los menores aumentos del conjunto nacional respecto a 2018, con repuntes del 49 y el 54 por ciento, respectivamente.

Por su parte, la disponibilidad se ha multiplicado en Ávila con un avance del 260 por ciento, mientras que tanto en Burgos como en León el parque disponible ha crecido un 108 por ciento.

Respecto al interés por cada uno de estos alojamientos, la demanda por habitación se ha disparado un 914 por ciento en Burgos, un 615 por ciento en León y un 407 por ciento en Ávila en comparación con los niveles de 2018.

En el conjunto de España, el precio medio de una habitación ha subido un 45 por ciento en estos ocho años, hasta los 494 euros al mes frente a los 341 euros de 2018, mientras que la oferta ha crecido un 151 por ciento y la demanda por anuncio se ha incrementado un 192 por ciento.

A escala nacional, Barcelona continúa como la ciudad más cara para alquilar una habitación, con una media de 662 euros mensuales, seguida de Madrid (631 euros) y Palma (586 euros), frente a Badajoz (224 euros), Cáceres (233 euros) y Jaén (239 euros), que presentan las rentas más económicas