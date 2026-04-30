La segunda edición de 'Innovaday' Palencia reunirá a directivos y profesionales para hablar de innovación empresarial

Presentación de la segunda edición de 'Innovaday' en Palencia. - AYUNT. DE PALENCIA

PALENCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Innovaday' Palencia 2026 cumple su segunda edición el próximo 12 de mayo, una jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia a través de la Agencia de Desarrollo Local, que busca consolidarse como como un espacio de encuentro para directivos, empresas y profesionales que quieren "entender cómo la innovación está redefiniendo el presente y el futuro de la industria", tal y como ha explicado la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, durante la presentación del evento en la que ha estado acompañada por la organizadora de APD, Vanessa García.

Los organizadores han destacado la importancia de esta jornada como un foro estratégico para impulsar la competitividad empresarial del territorio, poniendo el foco en los grandes retos actuales: la transformación digital, la integración de la inteligencia artificial y el cloud, así como la atracción y desarrollo del talento.

"Innovaday no es solo un espacio de reflexión, sino una herramienta real para conectar empresas, compartir conocimiento y acelerar procesos de transformación. Es una jornada pensada no solo para analizar tendencias, sino también para activar decisiones y fomentar la competitividad de nuestras empresas", han dicho.

PROGRAMA SOBRE LOS RETOS REALES DE LA INDUSTRIA

La jornada se celebrará en el Centro Cultural Lecrác de la ciudad y a lo largo de la mañana, el programa abordará cuestiones clave para el tejido empresarial. Así, una de las ponencias abordará 'El impacto de la inteligencia artificial y el cloud en los modelos de negocio', de la mano de Google Cloud Iberia a través del director de IA y Data Analitics, Julio Hidalgo.

También se hablará de 'La agroinnovación como motor de la nueva industria', con empresas vinculadas al sector agroalimentario. César Reales de Agropal, Alfonso Peña, de Industrias Cárnicas Palentinas, y Emilio García, de Farming Agrícola, componen esta mesa de especial interés y aplicación en Palencia.

Otros de los temas que se tratarán será 'El papel del talento en la transformación empresarial', con participación de compañías líderes y el ámbito universitario. La Universidad y dos empresas tecnológicas (MAHLE y SOCIOGRAPH) contemplarán este escenario como un perfil que está cambiando la industria.

Finalmente, se analizarán varios casos reales de innovación aplicada en la industria, con empresas que están llevando la transformación del discurso a la ejecución de la mano de Miguel Sagredo, del Grupo Inmapa, Carles Moro, de Bodegas Matamorrera y Premio de Innovacción y Nuria Marcos de Pons IP.

Además, el evento incluirá espacios de networking y colaboración para reforzar su papel como punto de encuentro entre grandes empresas, pymes y profesionales. El cierre de la jornada correrá a cargo de Jaime Olaizola, que será el encargado de anunciar los finalistas del Premio Inspira Palencia.

Las inscripciones para la jornada pueden formalizarse a través de la web de Impulsa Palencia.