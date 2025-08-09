La segunda jornada del Sonorama 2025 deja un "apoteósico" viernes con los conciertos de La Raíz y Franz Ferdinand

Imagen de uno de los escenarios del festival Sonorama Riviera 2025 - SONORAMA RIVIERA

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada del Sonorama Ribera 2025 dejó un "apoteósico viernes" desde los primeros compases del mediodía hasta los últimos beats bien entrada la madrugada, donde el festival volvió a vivir momentos que "quedarán grabados en la memoria colectiva".

La programación de la mañana comenzó en las plazas de Aranda a "pleno pulmón" con propuestas "frescas" como Sol Pereyra o Rata, que prendieron la chispa y donde en el escenario Trigo-Vibra Mahou no dejaron de sucederse las emociones durante el concierto de Sanguijuelas del Guadiana, con Antonio de Arde Bogotá y David de La M.O.D.A como estrellas invitadas.

La jornada nocturna confirmó que "no hay público como el de Sonorama Ribera" y la locura "se desató" cuando apareció en escena el grupo La Raíz y comenzó a regalar himnos y canciones que con la multitud convirtió el concierto en un "auténtico ritual festivo".

Además, un momento absolutamente "mágico" fue Franz Ferdinand, una de las "grandes leyendas" del indie rock internacional, quien saltó al escenario de Sonorama Ribera y ofreció un concierto "histórico, vibrante y lleno de energía" con himnos generacionales como 'Take Me Out', 'Do You Want To' o 'No You Girls'.

Así, el joven artista arandino Barry B se estrenó el pasado viernes en el escenario principal de Sonorama Ribera rodeado de su gente, con Aranda volcada en su figura, mientras que Gabriel 'El Chato' ofreció un show que dejó claro que "es presente y apunta directo a lo más alto".

De esta manera, los escenarios principales mostraron un "arcoiris sonoro" con la elegancia mestiza de Chambao, la épica de La Raíz, los hits de Carolina Durante y la electrónica de Elyella.

El Escenario Comedia, el Tierra de Sabor y el Glo Music Hall aportaron esa dosis de creatividad y versatilidad tan propias de Sonorama Ribera con el podcast en vivo 'No Todo Vale', ofrecido por Ruta del Vino Ribera del Duero; monólogos, y Dj Sets que revolucionaron al público además de las sesiones como las Magic, PabloPablo y Victorias.

JORNADA DE ESTE SÁBADO

Este sábado "vuelve a su casa" Arde Bogotá con su espectáculo Eclipse al completo, un ambicioso montaje con el que han conquistado los grandes escenarios del país.

Además, esta tercera jornada de festival contará con la presencia de Amaia, Dorian, Don Patricio, Delaporte y Cala Vento, entre otros muchos.