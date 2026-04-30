La Seguridad Social tramitó 4.840 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor hasta marzo por 32,68 millones

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VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social tramitó en el primer trimestre de 2026 un total de 4.840 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en Castilla y León y el gasto alcanzó los 32,68 millones de euros, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del conjunto, 2.200 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 2.640 al segundo progenitor, normalmente el padre. Y del total de las prestaciones, se han gestionado 53 prestaciones en procesos de familias monoparentales, de las cuales 52 correspondieron a mujeres y una a un hombre.

Además, un total de 4.486 padres y madres disfrutó del permiso de nacimiento ampliado a 19 semanas de baja remunerada al cien por cien en sentido general y hasta 32 semanas para las familias monoparentales (esos 53 casos en Castilla y León).

Por provincias, la mayor parte de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor se tramitaron en Valladolid, con 1.192, seguida de Burgos (822), León (757), Salamanca (618), Segovia (380), Ávila (314), Palencia (288) y Soria (246) con Zamora a la cola con 223.

Valladolid también lidera el gasto de estas prestaciones con 8,29 millones, seguida de Burgos (5,93 millones), León (4,62 millones), Salamanca (4,06 millones), Segovia (2,62 millones), Ávila (2,00 millones), Palencia (1,98 millones), Zamora (1,72 millones) y Soria (1,42 millones).

Cataluña ha superado por primera vez en número de prestaciones de nacimiento a Andalucía. En concreto, en Cataluña se han gestionado 23.026 prestaciones y en Andalucía, 23.009. Les siguen Madrid con 20.047 y la Comunidad Valenciana con 13.427 con Castilla y León en noveno lugar.

El Ministerio ha explicado que el permiso de nacimiento consiste en 17 semanas hasta que el bebé cumple un año, más dos semanas adicionales hasta que cumple ocho, y en el caso de las familias monoparentales, son 32 y cuatro respectivamente. Además, la cuantía de la prestación es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

Aunque la ampliación del permiso se produjo en julio de 2025, las semanas adicionales que se pueden disfrutar hasta los 8 años del menor se han empezado a solicitar desde el 1 de enero de 2026. A estas semanas se pueden acoger de forma retroactiva las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024.

Las mismas fuentes han recordado que la baja por nacimiento y cuidado de menor, que es heredera de las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad, se reconoce como un derecho individual y no transferible que tienen ambos progenitores. "La equiparación de la prestación de maternidad y paternidad fue un paso crucial en términos de conciliación y su ampliación refuerza ese mensaje: la crianza es un derecho y una obligación de hombres y mujeres", ha explicado la minisitra de Inclusión, Elma Saiz.

El gasto asociado a esta prestación en lo que va de 2026 ha sido de 888,9 millones de euros. El plazo de resolución de la prestación de nacimiento y cuidado de menor en el primer trimestre de 2026 ha sido, de media, de 9,85 días.

La duración media de las permisos por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y marzo de 2026 ha sido de 112,2 días. La duración de la baja de las mujeres dura 4 días más, hasta 114,5, que la de los hombres, que ha sido de 110,2.