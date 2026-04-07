Seis años de internamiento a un menor y tres de libertad vigilada a otro por agredir a un vecino de Peñafiel

Archivo - Trib.- El juicio por violencia de género contra el autor del crimen de Viana se celebrará el día 20 de abril - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La magistrada-juez de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Valladolid ha condenado a los menores A. y R. como coautores de un delito de lesiones cualificadas, tras la brutal agresión sufrida por un matrimonio en la localidad de Peñafiel el pasado 17 de marzo de 2024.

La sentencia, recogida por Europa Press, ha impuesto a A, uno de los menores, una medida de seis años de internamiento en régimen semiabierto, los tres primeros años de internamiento efectivo y los tres siguientes de Libertad Vigilada, mientras que para el otro, R, ha establecido tres años de libertad vigilada con asistencia educativa. Ambos jóvenes han sido considerados responsables de las graves secuelas físicas y psíquicas que padece la víctima principal, Raúl S.A, quien ha sido declarado en situación de gran incapacidad.

Según los hechos probados, el incidente se inició sobre las 0.15 horas del 17 de marzo de 2024 en la calle Barrioncillo, cuando un grupo de cinco jóvenes se cruzó con un gato al que propinó varias patadas. Al recriminarles su actitud la dueña del animal, Rosa María C.C, se originó una discusión a la que se sumó su marido, momento en el cual los ahora condenados A. y R, junto a un mayor de edad procesado en otra vía, regresaron para agredir a la pareja.

Según la resolución judicial, A. agarró a la víctima por el chaleco y le tiró al suelo, donde los condenados continuaron golpeándole con patadas violentas, principalmente en la zona de la cabeza y el rostro. Como consecuencia del ataque, Raúl S. sufrió una parada cardiorrespiratoria recuperada que le provocó una encefalopatía postanóxica secundaria, además de un traumatismo craneoencefálico grave y fracturas costales.

El tribunal subraya que la vida del agredido corrió un "riesgo inminente" de muerte, habiendo precisado 474 días para su estabilización, sin poder evitar que le hayan quedado secuelas como tetraparesia espática, pérdida de visión y deterioro cognitivo. Por su parte, su esposa también resultó herida con hematomas y un trastorno de estrés postraumático derivado de la violencia del episodio.

En el apartado de responsabilidad civil, la magistrada ha condenado a los menores y a sus progenitores, de forma solidaria, al pago de indemnizaciones que superan los 500.000 euros para el matrimonio perjudicado. Concretamente, deberán abonar 479.034 euros a Raúl S. por el perjuicio básico, pérdida de calidad de vida y daños morales, además de 33.145 euros por las lesiones y 1.541 euros por gastos médicos. Asimismo, el fallo fija una indemnización de 18.910 euros para su esposa y el abono de más de 75.000 euros al SACYL por los gastos de asistencia sanitaria derivados de las lesiones.

Finalmente, la resolución judicial impone a ambos condenados la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de las víctimas y de su hija menor, así como la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio durante un periodo de tres años.

Para la determinación de las medidas, el tribunal ha tenido en cuenta los informes del equipo técnico, que han resaltado el perfil "enérgico y dominante" de A, frente al cumplimiento adecuado de las medidas cautelares por parte de R.

Contra esta sentencia, que no es firme, las partes pueden interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valladolid en un plazo de cinco días.