Seis atendidos, tres menores, en una colisión entre dos turismos en Guardo (Palencia)

Archivo - Fallece un varón en un accidente entre dos vehículos en Fuentidueña (Segovia) - 112 - Archivo

PALENCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis personas, tres de ellas menores de edad, han tenido que ser atendidas tras una colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 173 de la CL-626, en Guardo (Palencia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se ha producido minutos antes de este martes, 12 de agosto, a las 9.26 horas, cuando la sala del centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba de la colisión en la que había seis personas involucradas, entre ellas tres niños de entre seis y siete años.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado una UEnE (Unidad enfermerizada de emergencias), al personal médico del centro de salud de Guardo y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal de Sacyl ha atendido finalmente a seis personas, tres adultos y tres menores de los que aún está pendiente confirmar datos.